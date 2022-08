Spider-Man Remastered: Spiele mit diesen Mods als Stan Lee, Miles Morales und mehr

Vor drei Tagen wurde Marvel's Spider-Man Remastered auf dem PC veröffentlicht. Genügend Zeit für die fleißigen Modder ein paar unterhaltsame Umgestaltungen am Spiel vorzunehmen. Wir stellen euch ein paar der geistreichen Inhalte vor.

Spidey in allen Farben und Ausführungen

Modder BadRusMan hatte etwa Lust auf einen filmischen Stil, während euch die Noir-Mod von ManWithAPlan in Schwarz-Weiß spielen lässt. Wenn ihr ohne Interface spielen möchtet, hilft die Mod von Mixerced weiter, die Hud und Feindumrisse deaktiviert.

Viel ausgefallener ist es allerdings, wenn ihr den Protagonisten selbst - also Spider-Man - ersetzt und mit einer völlig anderen Person von Haus zu Haus schwingt. Wie wäre es mit Miles Morales in seinem klassischen schwarz-roten Anzug? Oder Peter Parker in lässiger Straßenkleidung? Beides übrigens von Modder tiffsomniac.

Eine Mod von skull198 verleiht euch im Dunkeln einen leuchtenden Anzug. Von welcher Spinne dieser Spidey wohl gebissen wurde? Für ein etwas realistischeres New York sorgt dieser Modder ebenfalls, denn eine weitere Modifikation verwandelt alle Tauben in Ratten. Na gut, fliegende Ratten sind dann doch nicht mehr ganz so nah an der Realität.

Wenn ihr wirklich etwas Neues ausprobieren wollt, könnt ihr auch Charaktere spielen, die nicht sowieso schon Spider-Man sind. Modder Robin bietet zum Beispiel eine Auswahl aus Mary Jane, Kingpin und Vulture. Da sich die Mod noch in der Beta befindet, kann es allerdings zu Rucklern und anderen kleinen Problemchen kommen.

Ebenfalls arbeitet Robin an einer ganz besonderen Mod, die euch als Stan Lee höchstpersönlich spielen lässt. Aktuell kann der verstorbene Schöpfer von Spider-Man, Daredevil, Doctor Strange, Hulk, Thor, Iron Man, den X-Men und den Fantastischen Vier leider nur in T-Pose herumrutschen.