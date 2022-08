Spider-Man Remastered ist auf dem Steam Deck spielbar

Spider-Man Remastered könnt ihr bald auf dem PC spielen und dort auch überall hin mitnehmen.

Die PC-Umsetzung des von Insomniac Games entwickelten Spiels ist nämlich kompatibel mit dem Steam Deck.

Bereit für unterwegs

Auf Twitter teilte Insomniac mit, dass Spider-Man für das Steam Deck verifiziert ist. Wenn ihr also Spider-Man stilecht in New York City spielen möchtet, hält euch nichts mehr davon ab.

Alternativ geht’s auch überall anders, also zum Beispiel im Keller, auf dem Balkon, im Bett, im Flugzeug. Überall da, wo ihr euer Steam Deck nutzen könnt. Toll, diese Flexibilität.

Lange müsst ihr jedenfalls nicht mehr warten, um das tun zu können. Spider-Man Remastered erscheint am 12. August 2022 für den PC.

Holt ihr es euch für den PC und wenn ja, habt ihr es zuvor bereits auf der PlayStation gespielt?