Viele Jahre und hunderte Millionen Dollar später: Wird Star Citizen 2024 endlich fertig?

Ist endlich ein Ende bei Star Citizen in Sicht? Wobei es bei diesem Spiel wohl erst einmal kein richtiges Ende gibt.

Vielmehr reden wir vom offiziellen Release, also der Version 1.0. Chris Roberts macht jedenfalls Hoffnung, dass 2024 nach mehr als einen Jahrzehnt Entwicklung und mehr als 670 Millionen Dollar, die via Crowdfunding eingenommen wurden, die "Ziellinie" in Sicht ist.

Es wird langsam

"Nach vielen Jahren harter Arbeit, in denen wir auf ein Ziel hingearbeitet haben, das viele für unmöglich hielten, stehen wir kurz davor, eines der letzten Teile der Technologie zu liefern, die ein vernetztes, gemeinsames Universum ermöglichen wird, das Tausende von Menschen gleichzeitig erleben können", schreibt Roberts in einem neuen "Letter from the Chairman"-Update.

"Wir sind uns zwar bewusst, dass es bei einem Online-MMO keine endgültige Ziellinie gibt und dass wir für viele, viele Jahre immer wieder neue Features und Inhalte hinzufügen werden, aber Star Citizen 1.0 ist das, was wir als 'kommerzielle' Veröffentlichung betrachten."

"Das bedeutet, dass das Spiel neue Spieler willkommen heißt, stabil ist und genug Gameplay und Inhalte bietet, um die Spieler kontinuierlich zu beschäftigen. Mit anderen Worten: es ist nicht länger Alpha oder Early Access", fährt er fort.

"Ähnlich, wie wir den Weg von Squadron 42 bis zum Feature-Complete- und dem bevorstehenden Content-Complete-Status geplant haben, haben wir viel Zeit damit verbracht, uns anzuschauen, was Star Citizen 1.0 bedeutet und was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen."

Die neue Server-Meshing-Technologie des Studios erlaubt des Spielerinnen und Spielern, zwischen Servern zu wechseln. Und das helfe Star Citizen bei seinem Weg zur Ziellinie. Wenngleich es dafür noch keinen konkreten Termin gibt.

"Das Jahr 2023 markiert den Beginn eines transformativen Kapitels für Cloud Imperium", schreibt Roberts. "All dies deutet darauf hin, dass 2024 unser bisher größtes und bestes Jahr im Universum von Star Citizen sein wird."