Star Citizen-Entwickler Cloud Imperium Games kauft Turbulent und wächst auf 1.100 Mitarbeiter

Nachdem Star-Citizen-Entwickler Cloud Imperium schon über 10 Jahre mit dem kanadischen IT-Studio Turbulent zusammenarbeitet, hat man sich den Unternehmen, das in Montreal firmiert, nun einverleibt.

Wie Cloud Imperium wissen lässt, wächst das Unternehmen damit auf über 1.000 Entwickler an.

In der offiziellen Stellungnahme dazu heißt es:

Mit Turbulent als Teil der CIG-Unternehmensgruppe wird die Zahl unserer Mitarbeiter auf über 1.100 steigen, was uns zu einem der größten unabhängigen Spieleentwickler der Welt macht! Auch wenn diese Größe und dieser Umfang enorme Herausforderungen mit sich bringen, wollen wir immer noch eine bahnbrechende Kraft in der Spielebranche sein, indem wir unsere Community an die erste Stelle setzen und versuchen, die Dinge anders zu machen. Wir wollen in allen unseren Geschäftsbereichen innovativ sein und das Beste aus den Freiheiten machen, die sich daraus ergeben, dass wir außerhalb des üblichen Paradigmas "Verbraucher -> Händler -> Publisher -> Entwickler" stehen, das Innovationen erstickt und die Branche zurückhält.

Weitere Studios bestehen in Austin, Frankfurt, Los Angeles und Manchester. Alle 189 bei Turbulent beschäftigten Mitarbeiter und Verantwortlichen werden auf selber Stelle weiterarbeiten.

Star Citizen Alpha 3.19 - Call to Adventure.

"Mit Enthusiasmus heißen wir Turbulent in unserer Familie an Studios willkommen, als einen integralen Bestandteil unserer Star-Citizen-Entwicklung", fügt CIG-Gründer Chris Roberts hinzu.

"Grundsätzlich teilen unsere Firmen kulturelle Werte und Leidenschaft, wodurch in den vergangenen zehn Jahren eine natürliche Synergie und Entwicklungs-Piplene erstand."

"Nach mehr als einem Jahrzehnt gemeinsamen Erfolgs, war es nur natürlich, sich im nächsten Schritt zusammenzutun", fügt Benoit Beauséjour, Mitgründer Turbulents. Er fügt hinzu, dass die Gaming- und Technik-Szene in Montreal und Quebec von dieser Transaktion profitieren werde. "Und wir werden von der Expertise eines gewaltigen, globalen Netzwerks an CIG-Talent Nutze ziehen, während unser Studio-Team nun an Projekten mit internationalem Umfang arbeiten wird."

Star Citizen hatte noch im September vermeldet, dass mittlerweile über eine halbe Milliarde an Crowdfunding-Geldern eingenommen wurde.