Star Wars Jedi Survivor - 100% Waldanlage, Gallenschlund-Bau und Reha-Flügel: Alle Sammelobjekte

Die Waldanlage in Star Wars Jedi Survivor hat ein paar Besonderheiten zu bieten. ALs Gegner gibt es Sturmtruppen und Monster, die ihr manchmal sogar gegeneienander aufhetzen könnt. Vor allem aber gibt es einen blauen Staubnebel der sehr tödlich ist. Lest hier, wie ihr trotzdem an all die schönen Sammelobjekte der Waldanlage und der angrenzeden kleinen Gebiete Gallenschlund-Bau und Reha-Flügle kommt.

Alle Sammelobjekte Waldanlage

Alle Datenbanken Waldanlage

Datenbank 1: Koboh-Barriere

Lauft von der Meditation aus geradeaus, besiegt die beiden Vögel und scann das seltsame Geflecht, das den Weg versperrt.

Waldanlage Datenbank 1: Koboh-Barriere (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 2: Ausgefallene Federn

Nachdem euch der große Vogel von dem Ritter runtergestoßen hat und ihr wieder sicheren Boden unter den Füßen habt, schaut in die vermüllte Ecke rechts und scannt sie.

Waldanlage Datenbank 2: Ausgefallene Feder (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 3: Zusatzteleskop der Anlage

Nachdem der Mogu auf der Brücke besiegt ist, geht über die Brücke und am Ende scannt ihr das Graffiti an der Wand links.

Waldanlage Datenbank 3: Zusatzteleskop der Anlage (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 4: Kugelverstärker

In der Mitte des Teleskops findet ihr eine Halterung für eine Energiekugel. Wenn ihr schon in einer der Jedi-Hallen wart, dann kennt ihr so etwas bereits, aber hier könnt ihr es scannen.

Waldanlage Datenbank 4: Kugelverstärker (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 5: Unbezwingbar

Nach dem langen Flug mit der Fledermaus kommt ihr in einem Kampf mit vier Sturmtruppen. In dem runden Gebäude, in dem sie stehen, lehnt hinten unten an der Wand ein Schild der Sturmtruppen. Scannt ihn.

Waldanlage Datenbank 5: Unbezwingbar

Datenbank 6: Zentrale Rotationsvorrichtung

Auf dem Hauptplatz scannt ihr in der Mitte die Energiekugel, die den Laser abschießt.

Waldanlage Datenbank 6: Zentrale Rotationsvorrichtung (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Truhen Waldanlage

Truhe 1: Material Jäger

Geht jetzt auf die andere Seite der Meditation und schaut nach hinten zu dem anderen Becken. Ihr seht hinten in der Ecke eine Kletterwand mit einem Seilsprung-Punkt. Springt soweit ihr könnt in das Becken, dann springt weiter, bis ihr den Sprung-Punkt nutzen könnt, um euch aus dem blauen Staub zu ziehen. Springt auf den Balkon rechts, wo ihr schon die Truhe seht.

Waldanlage Truhe 1: Material Jäger (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 2: Schalter Sorgsamkeit

Nach dem Kampf mit dem Mogu klettert ihr das Gitter nach oben und dann lauft ihr auf das Teleskop hoch. Bevor ihr nach unten in die Mitte rutscht, geht nach rechts und dort am Ende findet ihr die Truhe.

Waldanlage Truhe 2: Schalter Sorgsamkeit (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 3: Kopf Swooper

Nachdem ihr mit dem Strahl den runden Bereich rechts der Meditation freigeschaltet habt, geht dort weiter, lasst euch dann nach unten fallen, wo euch ein Energieschild-Truppler unter Feuer nimmt. Ignoriert ihn, geht den bewachsenen Weg rechts hoch und achtet links auf eine Nische. Hier ist ein schmaler Spalt, durch den ihr euch zwängt. Schubst den Metallträger um, damit ihr nach drüben auf den Balkon springen könnt. Rechts steht die Truhe.

Waldanlage Truhe 3: Kopf Swooper (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 4: Griff Sorgsamkeit

Nachdem ihr mit der Fledermaus auf den Hauptplatz gelandet seid, wo der große Energiestrahl ist, lasst ihr diesen so stehen wie er ist und lauft in die Richtung, aus die ihr eben hergeglitten seid. Am Ende steht die Truhe.

Waldanlage Truhe 4: Griff Sorgsamkeit (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 5: Material Jäger

Nachdem ihr mit dem Laser auf dem Hauptplatz den großen Vogel befreit habt, hangelt ihr euch unter der Stelle lang, an der er feststeckte. Am Ende lasst ihr euch nach unten fallen. Hier findet ihr auch eine blaue Truhe.

Waldanlage Truhe 5: Material Jäger (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Schätze Waldanlage

Schatz 1: Datendisk

Ist ein klein wenig schmerzhaft, aber ihr seid ja direkt am Meditationspunkt: Wenn ihr von der Meditation auf den Turm schaut, dreht euch nach rechts hinten und schaut in das Becken unten zu dem blauen Staub. Ihr seht hinten in der Ecke ein großes Zahnrad. Springt so nah ran, wie ihr könnt, rennt hin, greift die Datendisk und… sterbt. Macht nicht, ihr habt den Schatz.

Waldanlage Schatz 1: Datendisk (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 2: Datendisk

Und die nächste „Selbstmordaktion“. Diesmal schubst ihr den Metallträger links von der Meditation als Brücke um. Lauft auf den Träger und schaut am Ende nach unten rechts, wo die Datendisk auf einem großen Zahnrad liegt. Springt runter, greift sie euch und dann geht es vielleicht schnell zurück auf sicheren Boden. Oder auch nicht. Egal, den Schatz habt ihr.

Waldanlage Schatz 2: Datendisk (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 3: Datendisk

Auf dem Hauptplatz mit dem großen Laser dreht ihr den so, dass er den Weg zum Meditationspunkt freibrennt. In dem Gewächs, das nun weggebrannt ist, steckte ein Schatz fest, den ihr einsammelt.

Waldanlage Schatz 3: Datendisk

Schatz 4: Datendisk

Ihr fliegt mit einer Fledermaus auf einen schlafenden Gallenschlund zu. Lasst euch vor dem Gallenschlund fallen, besiegt ihn und dann schaut auf das Feld aus Staub links von dem Platz, wo er schlief, hinter den beiden Rohren auf dem Boden. Etwa in der Mitte liegt eine Metallplatte, auf der eine Datendisk liegt. Rennt hin, schnappt sie euch und sterbt.

Waldanlage Schatz 4: Datendisk

Schatz 5: Datendisk

Nach der Stelle, an der ihr den Gallenschlund aufweckt und mit ihm ein paar Sturmtruppen bekämpft, dreht euch, nachdem ihr die Rampe hochkommt, rechtsherum und lauft die breite Brücke bis zum Ende. Hier liegt die Datendisk auf dem Boden.

Waldanlage Schatz 5: Datendisk (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 6: Datendisk

Wieder ein Selbstmordeinsatz – später im Spiel habt ihr Möglichkeiten sicher durch den Staub zu kommen, ihr könnt also auch warten: Schaut auf das Feld voller Staub rechts vom Turm. Hinten seht ihr einen kleinen toten Baum in der Mitte des Feldes. (nicht der große am Rand, der links davon). Von hier kommt ihr nicht schnell genug durch den Staub. Aber an der Klippe am Rand ist kein Staub, springt also dahin. Lauft an der Klippe lang. Im hinteren Bereich an der Klippe kommt auch Staub. Ihr müsst jetzt praktisch über den Abgrund entlang an der Klippe entlang springen und rennen, bis ihr wieder in den Bereich ganz hinten an der Mauer kommt, der sicher ist. Hier seid ihr jetzt nah genug am Baum. Rennt auf ihn zu und beginnt davor die Taste zu hämmern, damit ihr den Schatz einsammelt, bevor ihr sterbt. Es geht…

Waldanlage Schatz 6: Datendisk (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Essenzen Waldanlage

Essenz 1: Fähigkeitenpunkt

Nachdem ihr den Riesenaffen auf der Brücke besiegt habt, lauft über die Brücke und geht nach rechts. Schaut nach unten und ihr seht einen Metallträger. Springt auf den Metallträger runter und schaut nach rechts, wo ihr einen Ankerpunkt für einen Seilsprung seht. Springt da rüber und dreht euch nach links. Jetzt hangelt die Decke entlang, unter der Brücke, bis zum Ende. Springt ab und vor euch seht ihr die Essenz.

Waldanlage Essenz 1: Fähigkeitenpunkt (Star Wars Jedi Survivor)

Essenz 2: Stärkung

Nachdem ihr Truhe 3 geholt habt, also den schmalen Seitenweg am großen bewachsenen Weg nahmt, kommt ihr über zwei Stangen und einen Seil-Sprung zurück in Richtung Hauptweg. Bevor ihr euch zum Hauptweg fallen lasst, sammelt ihr noch die Essenz ein.

Waldanlage Essenz 2: Stärkung (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Samenkapseln Waldanlage

Samenkapseln 1: Goldlichtmoos Alderaan-Blau

Auf dem bewachsenen breiten Weg kommt ihr am Ende zu einer Holzplattform, auf der ein einzelner Truppler sitzt. Links von der Holzplattform seht ihr den Busch mit den Glühwürmchen.

Waldanlage Samenkapseln 1: Goldlichtmoos Alderaan-Blau (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Sammelobjekte Gallenschlund-Bau

Der Gallenschlund-Bau ist ein winziges Gebiet im Rahmen der Waldanlage. Daher könnt ihr die Sammelobjekte gleich in einem Zug mitnehmen.

Essenz 1: Verwirren Große Fauna

Sobald ihr euch durch die enge Spalte in den Gallenschlund-Bau geschoben habt, schaut nach rechts, wo ihr in einer Höhle schon die blaue Essenz seht.

Gallenschlund-Bau Essenz 1: Verwirren Große Fauna (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 1: Material Taktisch

Nachdem ihr den Gallenschlund auf die Sturmtruppen gehetzt habt und alle besiegt sind, schaut ihr euch auf der Rückseite des großen Zeltes an der Klippe um, wo ihr die Truhe findet.

Gallenschlund-Bau Truhe 1: Material Taktisch (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 1: Goldlichtmoos

Nachdem ihr das Lager der Sturmtruppen hinter euch habt, folgt dem Weg um die Ecke und ihr seht an der Klippe links ein paar große Kannen stehen. Bei diesen ist auch der Busch mit den Glühwürmchen.

Gallenschlund-Bau Samenkapseln 1: Goldlichtmoos (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Sammelobjekte Reha-Flügel

Der Reha-Flügel ist die Spitze des Turms der Waldanlage, ein winziges Gebiet, das eigentlich nur eine Arena für den Bosskampf ist. Zu finden gibt es im Reha-Turm aber trotzdem was.

Essenz 1: Gesundheits-Essenz

Nach dem Kampf findet ihr die Essenz am Balkon an der Öffnung nach draußen liegen.

Reha-Flügel Essenz 1: Gesundheits-Essenz (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbank 1: Auf der anderen Seite der Abyss

Hangelt euch draußen an dem Metallträger lang, dann geht an dem Seilwerfer vorbei und dahinter findet ihr auf dem Geländer ein Echo.

Reha-Flügel Datenbank 1: Auf der anderen Seite der Abyss (Star Wars Jedi Survivor)

Weiter mit: Star Wars Jedi Survivor - Jedah: Klostermauern und Sühnekammern

Zurück zu: Star Wars Jedi Survivor Komplettlösung