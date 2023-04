Star Wars Jedi Survivor - Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Star Wars Jedi Survivor ist das neue große Kapitel in Sachen Star-Wars-Spiele und überzeugt mit großen Landschaften und Gebieten, vielen Gefahren und vor allem Dingen, die es zu finden gibt. Neben der üblichen Komplettlösung für Star Wars Jedi Survivor findet ihr hier auch exakte Guides zu allen Fundorten der Sammelobjekte in allen Gebieten. Die Lösung wird dazu täglich erweitert und immer neue Gebiete werden erfasst, damit ihr dann auch noch das letzte Sammelitem am Ende des Weges in der Jedi-Tasche habt.

Da Star Wars Jedi Survivor auch jede Menge Puzzles und Rätsel zu bieten hat, vor allem in den Jedi-Kammern, werden diese hier in der Komplettlösung natürlich auch besprochen und genau erklärt, was dort zu tun ist. Viel Spaß also mit der Lösung und Star Wars Jedi Survivor!

Star Wars Jedi Survivor Komplettlösung Inhalt

Lösung Hauptstory

Lösungen Jedi-Kammern und Gerüchte

Alle Sammelitems und Gebiete

Eure erste Aufgabe ist denkbar einfach. Wandert zügig mit eurer Begleitung, dem CSK-Captain, durch die Straßen und genießt einen Blick auf Ebene 2046. Stehenbleiben und mal genauer gucken ist erlaubt. Nach der Szene im Fahrstuhl und dem Treffen mit dem Senator Sejan folgt ihr den Macht-Anweisung. Greifen mit linkem Trigger, schubsen mit dem rechten und schließlich ein Schwerthieb mit der Angriffstaste. Der Kampf gegen ein paar Sturmtruppen danach sollte euch nicht weiter aus der Ruhe bringen – denkt dran auszuweichen und zu Blocken.

Coruscant-Unterstadt - Dächer

Um zur Jacht zu kommen, klettert nach links und hoch, dann nach ganz oben. An dem Balken geht es nach rechts, immer weiter, bis die Sturmtruppen euch nach unten schießen. Ihr seid nun auf den Straßen von Sektor 2046. Öffnet zunächst die blaue Kiste im Nebenraum (Klingenemitter Geduld), dann benutzt den Macht-Schubser in dem größeren Raum an der brüchigen Wand. Lauft durch die Öffnung und rechts die Dächer runter. Die beiden Sturmtruppen schubst ihr vom Dach, dann geht es nach links. Springt mit Doppelsprung auf das nächste Dach, dann klettert links hoch. Links neben dem Leuchtschild geht es am Gitter weiter nach oben. Schaut dann rechts hoch, wo ihr zu den Resten eines Gitters springt.

Oben folgt ihr dem Weg die Treppe hoch zu dem Rohr, auf dem ihr balanciert. Lasst euch nach unten fallen, damit Cal am Rohr hängt. Hangelt euch bis zum Ende, dann zieht euch wieder hoch und klettert auf die Ebene oben. Hier findet ihr den Meditationspunkt Dächer. Meditiert, dann geht es weiter.

Hier geht ihr zuerst links um die Ecke, wo ihr einen leuchtenden Kasten findet. Benutzt ihn, um ein Echo wahrzunehmen (Echo Verlassenes Nachlager). Dann lasst ihr BD die Tür hinter euch hacken. Nutzt an dem Wasserfall den Macht-Stoß, um ihn zu stoppen, dann springt mit Doppelsprüngen über die Abgründe zu der Kiste (Schalter Geduld). Geht zurück zum Meditationspunkt Dächer.

Star Wars Jedi Survivor

Auf der anderen Seite springt ihr auf den Absatz nach oben, dann klettert an dem Gitter hoch. Oben erledigt ihr die drei Sturmtruppen, dann scannt ihr den Boden an dem Symbol (Scan Lager der Obdachlosen). Achtung, wenn ihr dann durch die Kabel durchgeht, kommt um die Ecke ein Sturmtrupp. Geht die Rampe hoch und nutzt die Macht an den großen Rohren (linker Trigger). Lauft hoch, wo euch eine Erklärung der Karte erwartet. Da ihr hinter euch alles erledigt habt, geht es hier oben weiter.

Lauft über den Balken und springt am Ende an das Gitter hoch. Hangelt euch bis zum Ende und lasst euch fallen, wo ihr von oben den ersten Gegner erledigt. Kümmert euch um den nächsten, dann schießen die anderen drei auf euch. Am einfachsten ist es, wenn ihr die Laser reflektiert. Wenn der Laser kommt, blockt kurz vorher und er erledigt den Schützen. Springt auf das Dach, wo sie standen und schiebt euch dann durch die Lücke links. Hier besieht ihr alle Sturmtruppen. Dazu ist es sinnvoll zum Doppelschwert zu wechseln und einen Machtangriff zu nutzen, damit Cal das Schwert wirft. Sind alle besiegt, geht nach links hinten raus.

Achtung, nachdem ihr euch über die Stange zum nächsten Dach geschwungen habt, müsst ihr den ersten Schuss des Sturmtrupps hinter dem Schild parieren. Wenn ihr im Doppelschwert-Modus seid, werden dann automatisch alle weiteren Schüsse abgewehrt. Geht danach vor und wartet den nächsten Angriff ab. Wenn ihr näher dran seid, reflektiert ihr auch genug Schüsse, um den Schild zu überwinden. Ist der Sturmtrupp tot, wendet euch am Ende nach links und benutzt die Macht, um das Gitter runterzuklappen. Springt ran, klettert hoch und hangelt euch dann weiter. Dort geht an die Wand und weiter hoch, wo eine Szene beginnt.

Nachdem Bode euch gerettet hat, folgt ihr ihm. Ihr kommt an einem Seil vorbei, dass ihr mit dem Lichtschwert zerschneidet. Damit habt ihr eine Abkürzung zurück zum Meditationspunkt Dächer, falls ihr gerade noch mal dahin möchtet. Ansonsten folgt ihr weiter Bode. Wenn ihr nach oben auf das Dach kommt, lasst BD den Kran am Ende links aktivieren. Dann schaut zu dem Ankerpunkt am Container und sagt Bode, dass er sich darum kümmern soll. Danach aktiviert noch mal den Seilwerfer-Kran und ihr könnt über das Seil klettern.

