Star Wars Jedi: Survivor bietet Inhalte für bis zu 60 Stunden Weltraumerkundung

Nicht jeder kann Hunderte von Stunden in ein Videospiel stecken. Oft steht uns ein Arbeits- und Sozialleben mit Familie, Freunden oder Kindern im Weg - und das ist auch wichtig und richtig so, auch wenn man sich hier und dort mal ein Stündchen mehr zum Zocken wünscht. Star Wars Jedi: Survivor nimmt für einen Triple-A-Titel glücklicherweise nicht überdurchschnittlich viel Zeit in Anspruch, besonders dann, wenn ihr nur die Hauptkampagne spielen wollt.

Die unendlichen Weiten des Weltraums sind gar nicht unendlich! Skandal!

Laut verschiedener deutscher und englischsprachiger Publikationen, die ich in meiner Recherche verglichen habe, könnt ihr die Kampagne ohne viel Schnickschnack in 15 bis 25 Stunden erledigen. Das kommt auf den gewählten Schwierigkeitsgrad an, von denen es fünf Stück gibt, und ob ihr es schafft, die vielen Nebenmissionen, die hier "Gerüchte" genannt werden, so einfach liegen lassen könnt.

Wer gerne in der Welt herumläuft, ein paar Sammelobjekte aufhebt und einigen Gerüchten nachschnüffelt, muss schon eher mit 20 bis 35 Stunden Spielzeit rechnen. Für die heiligen 100 Prozent benötigt ihr je nach Einstellung, Lust und Laune 35 bis 60 Stunden.

Jetzt habt ihr ein Bild davon, wie groß der Umfang von Star Wars Jedi: Survivor in etwa ist und wie viele Stunden ihr in das Spiel investieren könnt. Findet ihr den Umfang angemessen? Und wie möchtet ihr Star Wars Jedi: Survivor spielen? Schnell die Story durchrasen oder doch lieber Zeit für all die schönen Nebengeschichten nehmen?