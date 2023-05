Star Wars Jedi Survivor: Darum war der Game Director gegen eine letzte Verschiebung

Star Wars Jedi: Survivor hat uns alle völlig überrascht - mit seiner unterirdischen Performance. Doch das Sci-Fi-Abenteuer hätte sogar noch einmal verschoben werden können, um zumindest einige dieser Fehler auszubügeln. Doch Game Director Stig Asmussen hat sich gegen eine weitere Verzögerung entschieden - warum?

Dieser Moment, wenn Star Wars anderen Releases aus dem Weg geht

Von Bugs bis zu einer schlechten PC-Performance bietet Star Wars Jedi: Survivor von Respawn und Electronic Arts eigentlich alles. Inzwischen sind die ersten Patches implementiert und jeden Tag dürfte das Spiel nun etwas besser werden. Nicht nur Star Wars, auch andere Titel sind von dieser Krankheit betroffen und kommen unpoliert, ja beinahe unfertig, auf den Markt.

Wieso dann nicht lieber die Entwicklungszeit noch einmal verlängern, fragen sich viele. In einem Interview mit IGN aus dem März 2023 verrät Asmussen dazu mehr. Hier sagte er, dass er zu Beginn des Jahres sogar gefragt wurde, ob er und sein Team mehr Zeit benötigten.

Zu diesem Zeitpunkt hätte der Titel noch am 17. März erscheinen sollen und wurde auf den 28. April 2023 verlegt. Laut Asmussen handelte es sich bei diesem Datum um einen guten Kompromiss für EA und Respawn. Sechs Wochen später gab es nämlich auch ausreichend Abstand zu weiteren AAA-Titeln, wie Resident Evil 4 Remake oder The Legend of Zelda: Tears of Kingdom.

Obwohl Asmussen im Interview erklärt, dass sie Star Wars noch über den April hinaus hätten schieben können, hat das Team an diesem Datum festgehalten, auch, wenn es dadurch etwas stressiger wurde. Es wurde also eher auf das perfekte Launch-Datum geachtet, als auf den perfekten Zustand des Spiels - und das, obwohl es sich hierbei um ein Triple-A-Star-Wars-Spiel handelt.

Meiner Meinung nach wäre der 4. Mai ja ein super Datum gewesen, aber was weiß ich schon.