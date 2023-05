Star Wars Jedi Survivor - Grab von Uhrma gelöst: Wie ihr das Grab öffnet

In Star Wars Jedi Survivor habt ihr ein paar Puzzles und optionale Aufgaben zu erledigen und eine davon ist das Rätsel des Gabs von Uhrma auf Jedha. Ihr kommt im Laufe der Hauptmissionen am Grab von Uhrma vorbei, aber an diesem Punkt des Spiels könnt ihr noch nicht viel damit anfangen. Ihr braucht erst den Boost, damit ihr weiter springen könnt. Wenn ihr den habt, dann kehrt hierher zurück.

Das Grab von Uhrma finden

Wenn ihr endlich das Ausgangs-Pantheon verlassen habt und die Treppen dahinter nach unten geht, steht ihr praktisch schon im Grab von Uhrma. Wie gesagt, ihr könnt es im Laufe der Hauptmission kaum verpassen. Vor allem findet ihr als erstes auch den Meditationspunkt Grab von Uhrma, damit ihr später schnell wieder herkommen könnt.

Hier müsst ihr hin: Die Karte zum Grab von Uhrma. (Star Wars Jedi: Survivor)

Wenn ihr zum Grab von Uhrma springt, dann lauft die Treppen hoch in die runde Kammer mit den beiden Sturmtruppen. Dann geht hier die Treppe hoch und danach draußen. Erledigt unten die Truppe, dann springt und Boostet rechts über den Abgrund an die Kletterwand. Klettert hoch und folgt dem Weg nach rechts herum in das eigentlich Grab nach unten. Im Grab besiegt ihr jede Menge Käfer, dann geht in das Grab und schaut rechts hinten an die Wand.

Die Lösung für das Grab von Uhrma

Erst einmal scheint es kein echtes Puzzle zu geben. Ihr habt ein paar Katakomben mit nicht viel drin. Auf den zweiten Blick leuchten die acht Quader an der hinteren Wand im Grab von Uhrma bläulich. Man sieht es im Licht des Grabs nicht so gut. Das ist das eigentliche Puzzle. Schaut euch die Quader an und ihr seht, dass ihr jeden einzelnen anvisieren könnt. Mit dem Machtgriff zieht ihr sie raus, mit dem Machtstoß versenkt ihr sie wieder. Ihr müsst jetzt vier bestimmte Quader rausziehen.

Obere Reihe, erster Quader von links

Obere Reihe, erster Quader von rechts

Untere Reihe, zweiter Quader von links

Untere Reihe, zweiter Quader von rechts

Grab von Uhrma gelöst, noch den zweiten Stein der unteren Reihe herausziehen. (Star Wars Jedi: Survivor)

Die Reihenfolge ist dabei egal. Die Wand fährt nach hinten und gibt das eigentliche Grab von Uhrma frei und es ist sehr viel größer!

Boostet zuerst auf den Balkon gegenüber, wo ihr einen Stim-Pack bekommt (Truhe). Sammelt das Echo rechts davon ein (Datenbank). Jetzt springt nach unten und zieht das Gitter aus dem Weg und folgt dem Gang dahinter. Ihr kommt nach draußen, wo ihr einen Seilwerfer aktiviert.

Im Grab von Uhrma findet ihr auch den Sutaban-Alpha. (Star Wars Jedi: Survivor)

Geht weiter durch den kleinen Teich und mit Merrins Boost kommt ihr durch die grüne Barriere. Geht hier dann hinter den Wasserfall und durch die Lücke in der Wand und ihr findet den Sutaban-Alpha, einen legendären Gegner. Habt ihr ihn besiegt, findet ihr in der Ecke noch einen neuen Bonus. Zocker (Essenz). Damit hat sich der Ausflug ins Grab von Uhrma doch schon gelohnt.

