Star Wars Jedi Survivor: So hat sich der Kampf seit Fallen Order weiterentwickelt

Der Game Director von Star Wars Jedi: Survivor hat sich die Zeit genommen, um über die neuen Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten von Respawns Fortsetzung zu sprechen.

Schwere Zeiten erfordern unkonventionelle Lösungen

Star Wars Jedi: Survivor setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order an und führt die Geschichte von Cal Kestis, dem letzten überlebenden Jedi-Ritter fort.

Game Director Stig Asmussen erklärt gegenüber Game Informer, wie sich Kampf und Fortbewegung weiterentwickelt haben. So habe der kommende Teil "fünf vollständig realisierte" Kampfhaltungen, die ihr für Cal nutzen könnt.

"Vieles davon hängt von dem Gegner ab, dem man begegnet. Es ist vorteilhaft, bestimmte Stellungen gegen bestimmte Arten von Gegnern einzunehmen, und es liegt am Spieler, das herauszufinden. Der Spieler muss die Feinde zerlegen und überlegen, welche Waffe die beste Wahl ist", so Asmussen.

Cal sei ein unkonventioneller Jedi, der unkonventionelle Dinge tun müsse. Deshalb stehen ihm auch eine Doppelklinge sowie eine Kombination aus Lichtschwert und Blaster zur Verfügung.

"Das spricht wirklich dafür, wo wir Cal in diesem Teil der Geschichte finden", so Asmussen. "Es sind fünf Jahre seit dem ersten Spiel vergangen, und die dunklen Zeiten sind immer noch in vollem Gange." Deshalb müsse Cal alles tun, was möglich sei, selbst wenn diese Dinge, die in der Jedi-Zeit verpönt gewesen wären.

Auch ein Lichtschwert mit Kreuzgriff kann Cal in Jedi: Survivor führen. Asmussen sieht dies als einen selbstbewussten Ansatz. "Es ist wuchtig, es ist stark. Aber man muss sehr genau überlegen, wie man es einsetzt, weil die Zeitfenster mit der Klinge länger sind."

In Sachen Fortbewegung bekommt Cal ebenfalls mehr Möglichkeiten. So erhält er ein Aufstiegsseil, eine Art Enterhaken, mit dem er Kreaturen besser zähmen und anschließend reiten kann.

"Es ist eher ein erweiterter Metroidvania-Ansatz. Cal kann riesige Lücken überwinden, indem er verschiedene Arten von Fähigkeiten miteinander verbindet. Aber es geht auch darum, wie wir uns diesen Reittieren nähern und wie sie eingesetzt werden, um zu verhandeln und die Welt zu beherrschen", sagt Asmussen.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März 2023 für PS5, Xbox Series und PC.