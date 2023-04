Star Wars Jedi: Survivor zeigt den letzten Trailer vor der Veröffentlichung

Electronic Arts hat den letzten Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor veröffentlicht. Diese zwei Minuten stellen das letzte Material dar, dass ihr vor dem Release des Spiels am 28. April sehen könnt. Der Titel erscheint dann auf PC, PS5 und Xbox Series.

Von Lichtschwertern und Überlebenskämpfen

Dieser Trailer wurde erstmals am Wochenende auf der Star War Celebration gezeigt und jetzt könnt ihr das Video ganz gemütlich bei uns ansehen:

In der Videobeschreibung heißt es: "Die Geschichte von Cal Kestis wird in Star Wars Jedi: Survivor fortgesetzt, einem epischen neuen Abenteuer, das Cal weiter als je zuvor bringt, während er kämpft, um die Galaxie vor dem Abstieg in die Dunkelheit zu schützen."

"Fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order, Jedi: Survivor ist ein Action-Adventure aus der dritten Person, das von Respawn Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wurde."

In einem Interview mit Stig Asmussen von Respawn, das gleichzeitig mit dem Trailer erschien, spricht der Game Director über die Unterschiede zum Vorgänger. Die Summe der Teile sei das Besondere an Star Wars Jedi: Survivor.

"Es gibt eine Menge verschiedener Dinge, Systeme und Mechaniken, die wir im Spiel haben. Und wenn man sieht, wie diese zusammenkommen, dann ist das wirklich etwas Besonderes. Wir hängen unseren Hut nicht an einer einzigen Technologie auf", so Asmussen.

"Es geht wirklich darum, großartige Systeme zu schaffen, die es unseren Designern und Künstlern ermöglichen, Dinge zu tun, die wir wirklich nicht in Betracht gezogen haben. Es geht darum, eine größere Dimension zu schaffen. Wir haben immer noch eine Box, aber die Box ist größer, und was wir darin machen können, ist viel mehr als beim ersten Spiel."