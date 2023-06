Star Wars Outlaws: So werden sich die Welten unterscheiden.

Sehr viele Planeten wird es in Star Wars Outlaws nicht geben, aber die vorhandenen sollen euch spielerische Abwechslung bieten.

Jeder Planet, den ihr bereist, wird euch nach Angaben von Creative Director Julian Gerighty anderes Gameplay bieten.

Unterschiedliche Erlebnisse

Gerighty zufolge bestand das Ziel während der Entwicklung darin, auf jeder Welt ein anderes Spielerlebnis zu bieten.

Wie er im Gespräch mit der Famitsu erklärt, könnt ihr zum Beispiel auf Toshara mit eurem Speederbike durch die Gegend rasen. Woanders seid ihr wiederum in einer Stadt unterwegs und könnt dort heimlich durch die Gegend schleichen.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws:

Die Planeten, die es gebt, möchte man dementsprechend so lebendig und groß gestalten, wie es möglich ist. Bei der Vorstellung des ersten Gameplay-Videos habt ihr Toshara gesehen und die Welt von Toshara ist laut Gerighty größer als Washington in The Division.

Weiterhin werdet ihr unter anderem eure Vehikel sowie Waffen anpassen können. Was Letztere anbelangt, könnt ihr sämtliche Waffen von Gegnern aufheben und benutzen. Zu den verfügbaren Fähigkeiten zählt zum Beispiel eine Zeitlupenfunktion beim Fahren des Speederbikes, was es euch einfacher macht, während der Fahrt Gegner zu erledigen.

Den Zeitraum, in dem Star Wars Outlaws spielt – zwischen Episode 5 und 6 – hat man sich indes ausgesucht, weil zu der Zeit viele Verbrechersyndikate im Star-Wars-Universum aktiv waren. Fünf Stück werdet ihr im Spiel begegnen.

Star Wars Outlaws erscheint 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.