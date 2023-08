Starfield PC Anforderungen - Welchen Rechner braucht ihr?

Starfield nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung am 6. September 2023 und so langsam wird es Zeit, sich ein paar Gedanken über die PC-Anforderungen zu machen, wenn ihr es auf dieser Plattform spielen möchtet.

Reicht eure vorhandene Hardware für Bethesdas Open-World-Sci-Fi-Epos aus? Oder müsst ihr an einer bestimmten Stelle nachbessern? Finden wir es doch heraus. Unser Guide zeigt euch anschließend die Mindestanforderungen und die empfohlenen Anforderungen für Starfield auf dem PC.

Starfield Mindestanforderungen für PC

Hier seht ihr die Hardware, die ihr mindestens benötigt, um Starfield vernünftig spielen zu können.

Betriebssystem Windows 10, Version 22H2 (10.0.19045) Prozessor AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-6800K Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte AMD Radeon RX 5700 oder Nvidia GeForce GTX 1070 Ti DirectX Version 12 Speicherplatz 125 GB Sonstige Anmerkungen SSD erforderlich

Das Problem bei vielen offiziellen Angaben zu Mindestanforderungen ist, dass wir normalerweise nicht wissen, was damit genau gemeint ist. Vernünftig wäre es, davon auszugehen, dass ihr mit dieser Hardware Starfield in 1080p mit 30 fps spielen könnt. Okay, aber auch nicht das Nonplusultra.

Wer mit höherer Auflösung und Framerate liebäugelt, sollte daher eher auf die empfohlenen Anforderungen schauen.

Starfield Empfohlene Anforderungen für PC

Die empfohlene Konfiguration eures Rechners sieht wie folgt aus:

Betriebssystem Windows 10/11 mit Updates Prozessor AMD Ryzen 5 3600X oder Intel Core i5-10600K Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte AMD Radeon RX 6800 XT oder Nvidia GeForce RTX 2080 DirectX Version 12 Speicherplatz 125 GB Sonstige Anmerkungen SSD erforderlich

Auch hier bleibt erst einmal unklar, auf welche Qualitätseinstellung, Auflösung und so weiter die empfohlene Konfiguration abzielt. Bei den Grafikkarten liegen zwischen den Mindestanforderungen und den empfohlenen Anforderungen Welten und dadurch wird es möglich, auf Upscaling-Technologien wie FSR2, DLSS oder XeSS zu bauen.

Damit solltet ihr wahrscheinlich durchaus in der Lage sein, 60 Frames pro Sekunde bei mindestens 1080p oder auch 1440p zu erreichen. Ohne detailliertere Angaben oder es selbst auszuprobieren, lässt sich aber aktuell keine genauere Einschätzung abgeben.

Auf jeden Fall braucht ihr ordentlich Speicherplatz zum Spielen. Räumt im Vorfeld also schon mal ausreichend Platz frei.