Starfield: So kriegt ihr gleich zu Beginn einen seltenen und guten Weltraumanzug

Auch in der riesigen Welt von Starfield könnt ihr wieder nach Lust und Laune Dinge klauen.

Wer seinen inneren Diebesdrang ausleben möchte, sollte sich dabei natürlich eher nicht erwischen lassen. Es kann auf jeden Fall lohnenswert sein und gleich zu Beginn kommt ihr etwa an einen seltenen Weltraumanzug.

Ein kleines Souvenir

Ein Fan hat im Xbox-Series-X-Subreddit diesen seltenen Schatz entdeckt, den es sich früh zu klauen lohnt.

Dabei handelt es sich um einen Raumanzug, einen Helm und einen Rucksack, die im Keller der Loge, dem Hauptquartier der Constellation in New Atlantis, versteckt sind. Dieser Ort sollte denjenigen unter euch vertraut sein, die bereits Gelegenheit hatten, Starfield zu spielen, da er als Ausgangspunkt des Spiels dient.

Der begehrte Raumanzug wird in einer Glasvitrine präsentiert und ihr müsst normalerweise das Digipick-Fähigkeitsniveau "Meister" erreichen, um an den Anzug zu gelangen.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Erst einmal braucht ihr natürlich Zugang zur Loge. Den Schlüssel dafür bekommt ihr auf dem Planeten Jemison im Alpha-Centauri-System.

Die Objekte der Begierde.

Vom Eingangsbereich der Loge aus geht ihr durch die linke Tür und in den Keller hinab. Geht dann in den nächsten Raum nach links und dann nach rechts auf das Gemälde an der Wand zu.

In dem Raum mit dem Gemälde schaut ihr nach links und seht dort den begehrten Raumanzug in einer Glasvitrine.

Geht aber nun ganz nah an die Vitrine heran und bewegt euren Cursor nah an die Lücken zwischen dem Glas. Dadurch solltet ihr Lage sein, die Schaufensterpuppe auszuwählen, die den Anzug trägt.

So kommt ihr auch ohne meisterhafte Fähigkeiten an den Anzug.

Präzision ist hierbei entscheidend, wenn ihr versucht, mit ihr zu interagieren. Manchmal kann das etwas knifflig sein. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, probiert ein wenig herum und orientiert euch am Bild.

Macht ihr alles richtig, gelangt ihr so an ein Mark 1 Pack, einen Mark 1 Space Helmet und einen Mark 1 Spacesuit, die definitiv besser als eure Startausrüstung sind.

