Stellar Blade geht gegen den Trend - Deshalb schwört der Director auf Singleplayer

Hyung-Tae Kim, der Game Director von Stellar Blade, ist überzeugt davon, dass die Videospielindustrie mehr Vielfalt in ihren Veröffentlichungen braucht. Kim führt in einem Interview aus, wieso klassische Einzelspieler-Titel so wichtig sind.

Warum Singleplayer immernoch große Bedeutung haben

"Ich denke, was unsere Branche mehr als alles andere braucht, ist Vielfalt. Konsolentitel, Einzelspielerspiele mit einem Ende, sind auf ihre Weise sehr wichtig", sagt Kim in einem Interview mit Ruliweb.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Es ist gesünder für den Markt, wenn diese Spiele weiterhin produziert werden und mit anderen Genres und Plattformen koexistieren", so Kim. Außerdem denkt der Game Director von Stellar Blade, dass die Fans von Shift Up ein großes Interesse an Titeln mit einem endgültigen Ende haben, das nicht monate- oder jahrelang weiter gefüttert wird. Live-Service-Spiele gibt es ja schon genug, oder?

Mehr zu Stellar Blade

Stellar Blade soll keine Mikrotransaktionen erhalten - mit einer Ausnahme

So geht es nach Stellar Blade weiter - Shift Up sucht Entwickler für dieses Projekt

Stellar Blade: Demo kommt diese Woche also schärft eure Schwerter

Auch die Koexistenz auf verschiedenen Plattformen ist für Kim wichtig. Zwar erscheint Stallt Blade am 26. April 2025 nur auf der PlayStation 5, doch der kommende Titel von Shift Up wird ein Multiplattformtitel ohne Live-Service sein.

Zuletzt hat der Entwickler bekannt gegeben, dass Stellar Blade DLC in Form von kostenlosen Kostümen erhält.