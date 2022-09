Super Mario: Erster Trailer zum Film erscheint im Oktober

Nächsten Monat auf der New York Comic Convention soll es so weit sein. Dann erscheint der erste Trailer zum Super-Mario-Film.

Chris Pratts Mario stellt sich schon nächsten Monat vor

Im Oktober können wir also einen ersten Blick auf den kommenden Film zu Super Mario werfen. Das bestätigt der offizielle Account der New York Comic Con und schreibt auf Twitter: "Seid am 6. Oktober um 16:00 Uhr ET bei der Premiere des Teaser-Trailers zum kommenden Super Mario Bros. Film von Nintendo und Illumination dabei, der am 7. April 2023 in die Kinos kommt."

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Schreibt euch den 6. Oktober in den Kalender, wenn ihr den neuen Trailer nicht verpassen wollt. Hier in Deutschland erscheint das Video um 22:00 Uhr. Viel ist bisher zu diesem ersten Einblick nicht bekannt - nicht einmal, in welchem Panel der Trailer zum Film gezeigt wird.

Mehr zum Super-Mario-Film:

Start des Super-Mario-Films auf April 2023 verschoben

Der Super-Mario-Film könnte den Chef von Mario und Luigi wieder zum Leben erwecken

Auch sonst wurde eher sparsam mit Neuigkeiten zum Film umgegangen. Bis auf die Ankündigungen zur Besetzung sitzen wir noch ziemlich im Dunkeln. Chris Pratt, den ihr von Guardians of the Galaxy kennt, übernimmt Mario, Anya Taylor-Joy spielt Prinzessin Peach, Charlie Day ist als Luigi dabei, Jack Black wurde als Bowser gecastet und Seth Rogen macht den Donkey Kong. Toad wird von Keegan-Michael Key gespielt.

Über die Stimme von Chris Pratt als Mario wurde bereits heiß diskutiert. Den typisch-italienischen Akzent des Klempners wird der Schauspieler jedoch nicht nachmachen, sagte Chris Meledandri, Mitbegründer und CEO von Illumination, lobte Pratts Mario-Stimme im selben Atemzug als "phänomenal".