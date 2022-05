Techland: Das Open World Fantasy-Action-RPG der Dying-Light-Macher lebt noch

Bereits im Jahr 2016 sprach Techland im Eurogamer-Interview davon, ein Open-World-Fantasy-Spiel mit RPG-Elementen entwickeln zu wollen.

Dieses bisher unangekündigte Triple-A-Action-RPG lebt noch, wie das Unternehmen jetzt bestätigte.

Neues Personal gesucht

Damit einher geht die Suche nach neuem Personal für die Entwicklung dieses Projekts.

"Trotz der Veröffentlichung von DL2SH in diesem Jahr und der intensiven Produktion im letzten Jahr hat Techland die Entwicklung seines kommenden Spiels fortgesetzt", heißt es. "Nun ist die beste Zeit für das Team, um zahlenmäßig deutlich zu wachsen.

An dem Projekt arbeiten etwa Karolina Stachyra (The Witcher 2, The Witcher 3) als Narrative Director und Arkadiusz Borowik (The Witcher 2, The Witcher 3) als Narrative Lead.

In den vergangenen Monaten sind zudem Bartosz Ochman (Cyberpunk 2077, The Witcher 3) als Open World Director, Mario Maltezos (Mad Max, Prince of Persia: The Sands of Time) als Creative Director, David McClure (Deathloop) als Lead Game Designer, Kevin Quaid (Horizon Zero Dawn) und Marcin Surosz (People Can Fly) als Lead UI/UX Designer hinzugekommen.

"Wir wollen ein völlig neuartiges Erlebnis schaffen", sagt Paweł Marchewka, CEO von Techland. "Ein neues Fantasy-Epos, das in einer weitläufigen offenen Welt angesiedelt ist und auf den Fähigkeiten und Erfahrungen aufbaut, die wir als Team im Laufe der Jahre gesammelt haben, und das mit neuen Ideen, Leidenschaft und Kreativität durchsetzt ist. Obwohl wir jetzt noch nicht mehr Details über dieses Projekt verraten können, sind wir alle sehr engagiert und freuen uns darauf, es den Spielern zu zeigen, wenn die Zeit reif ist."

Offene Stellen sind hier zu finden.