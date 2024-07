The Crew Motorfest kostenlos spielen: Neue Probephase zum Start von Season 4

Die vierte Season in The Crew Motorfest beginnt am heutigen Mittwoch.

Analog dazu hat Ubisoft auch ein weiteres Free Weekend für das Rennspiel angekündigt.

Das bringt Season 4 für The Crew Motorfest

Mit der neuen Playlist "Donk vs. Lowrider" betretet ihr in Season 4 demnach "ein neues Reich der automatischen Anpassung, zusammen mit neuen Inhalten und Events".

Ihr sollt dabei die Besonderheiten zweiter Autokulturen kennenlernen und das ultimative Donk- oder Lowrider-Auto bauen, setzt also auf riesige Räder oder auf hydraulische Federungen.

Passend dazu gibt es neue Features wie den Car Dance, einen rhythmusbasierten Spielmodus, der sich auf die Fähigkeiten der Lowrider konzentriert. Im Modus "Street Versus" treten wiederum Donk-Autos auf einem Dragstrip gegeneinander an.

Schließt ihr die Playlist ab, könnt ihr vier neue Autos freischalten: Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1), Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1), Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1) und HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1).

"Darüber hinaus können die Spielerinnen und Spieler durch die Teilnahme an der Donk vs. Lowrider-Playlist oder durch das Absolvieren von Events und Herausforderungen während der gesamten Season 4 eine neue Art von Vanity-Items, Dashboard-Figuren, verdienen", heißt es.

"Bekannte Persönlichkeiten aus der Automobilszene, wie Ring Brothers, Yiannimize, KRC Japan und Liberty Walk, werden sich dem Festival während bestimmter Wochen anschließen und ihre einzigartigen Visionen präsentieren. Für die abenteuerlustigsten Spieler:innen wird ab dem 14. August eine zweite Playlist, 'Off-Roading Addict Vol. 2', kostenlos verfügbar sein, die neue Möglichkeiten bietet, die wilde Seite der Insel O'ahu zu erkunden."

Insgesamt bringt euch Season 4 29 neue Fahrzeuge, darunter 22 Wagen exklusiv für The Crew Motorfest. Die restlichen sieben stammen aus den letzten Updates für den Vorgänger und ihr könnt sie kostenlos importieren.

Das erwähnte Free Weekend findet wiederum vom 4. bis 8. Juli 2024 auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC statt. Vom 11. bis zum 15. Juli 2024 kann man dann auch auf Xbox One und Xbox Series X/S kostenlos spielen.

Wer seine fünf Stunden kostenlose Probezeit bereits verbraucht oder an anderen kostenlosen Phasen teilgenommen hat, kann seine Spielzeit damit verlängern.