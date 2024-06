The Finals geht in Saison 3 zurück in die Vergangenheit

Statt bunten Karten, die an moderne Metropolen erinnern, könnt ihr in der dritten Saison von The Finals in die Vergangenheit reisen. Um genau zu sein, geht es in das wunderschöne Kyoto und wir schreiben das Jahr 1586.

The Finals erhält wunderschöne Arena in Saison 3

Die neue Saison startet am 13. Juni und bringt die neue Arena im alten Kyoto ins Spiel. Für mich sieht die Karte viel angenehmer, ruhiger und übersichtlicher aus, als das kunterbunte Großstadtgetümmel.

Zudem könnt ihr einem neuen Ranglistensysten beitreten. "Einem 5v5-Angriffs- und Verteidigungsmodus, in dem die Besten der Besten am Ende der Saison den Rubinrang erreichen können", wie es der offizielle Account von The Finals auf YouTube beschreibt.

Auch einen neuen Battle Pass sowie Community-Events gibt es.