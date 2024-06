The First Descendant hat den wohl schönsten Trailer vom Summer Game Fest, erscheint am 2. Juli

Ich gebe zu, das ist nicht ganz fair, dass The First Descendant einfach mal M83s Outro über seinen Trailer legt und die Bilder zusammen mit diesem phänomenal-erbaulichen Song eine dicke Gänsehaut erzeugen. Aber hier sind wir nun mal. Das war schon allerhand.

Tatsächlich ist der Trailer so gut, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ein Third-Person Looter-Shooter diese Stimmung liefern kann. Nichtsdestrotrotz, hier ist er:

Das Spiel kommt am 2. Juli heraus, auf Steam, PS4 und PS5, sowie Xbox Series und der alten Xbox One. Einer der wenigen Titel, die ich alleine wegen eines Stimmungs-Trailers schon eine Chance geben will.