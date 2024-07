The First Descendant: Performance-Probleme auf der PS5, diese Notlösung kann helfen

Auf der PlayStation 5 hat das gestern veröffentlichte The First Descendant mit einigen Performance-Problemen zu kämpfen.

Das geht so weit, dass einige Spielerinnen und Spieler auf eine Notlösung zurückgreifen, um den Free-to-play-Looter-Shooter vernünftig spielen zu können.

Downgrade als Plan B für The First Descendant

Die PS5-Version kann demnach in manchen Bereichen auf eine Bildrate von 15 bis 20 fps fallen, was natürlich alles andere als angenehm ist.

In diesem Fall hilft es, die PS5-Version zu löschen und im PlayStation Store stattdessen die PS4-Version auszuwählen.

Dann sieht das Spiel zwar nicht mehr so hübsch aus wie in der PS5-Version, aber es läuft dafür flüssig. Um euren Fortschritt müsst ihr euch dabei keine Gedanken machen, da The First Descendant Cross-Progression unterstützt.

Ebenso kann es zumindest ein bisschen helfen, das Motion Blur in den Optionen des Spiels auszuschalten.

Letztlich muss Nexon hier aber eingreifen und die Performance-Probleme auf der PS5 lösen. Bis dahin ist die PS4-Version aber durchaus ein guter Plan B.