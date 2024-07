Hat The First Descendant bei Destiny 2 abgeguckt? Icons unangenehm ähnlich

Dass The First Descendant optisch hier und dort starke Ähnlichkeiten mit Destiny 2 aufweist, habe ich bereits in meinem Test angesprochen. Doch ich bin mit dieser Meinung nicht allein. Forbes-Autor Paul Tassi ist einen Schritt weitergegangen und hat ähnlich aussehende Icons beider Spiele verglichen.

Erschreckende Ähnlichkeiten zwischen Destiny 2 und The First Descendant

Das Bild aus Tassis Artikel zeigt Icons von The First Descendant und Destiny 2 direkt nebeneinander und es ist beängstigend, wie nah beieinander die Symbole sind. Obwohl die Designs fast identisch sind, stehen sie nicht immer für dieselben Fähigkeiten im Spiel. Dennoch kann man die starke Inspiration kaum übersehen. Kann das noch Zufall sein?

Hier seht ihr das Bild aus Paul Tassis Forbes-Artikel.

Der Artikel beschreibt auch Parallelen zwischen den Waffendesigns, die jedoch weniger stark ins Gewicht fallen, wie die beinahe gleichen Icons.

Natürlich gehören beide Spiele dem gleichen Genre an und benötigen für ähnliche Dinge Symbole, die sich sicherlich hier und dort auch in anderen Spielen überschneiden. Sind die Ähnlichkeiten jedoch zu ähnlich, könnte es darauf hinauslaufen, dass Nexxon seine Grafiken überarbeiten muss.

Aber malen wir mal nicht den Icon-Klau an die Wand und warten ab, ob sich Bungie zu Wort meldet. The First Descendant startete vergangene Woche auf PC, PlayStation und Xbox mit gemischten Kritiken, die besonders die recht aggressive Monetarisierung des Spiels bemängeln.