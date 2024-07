Spielst du The First Descendant?

Seit einigen Tagen ist der Free-to-play-Looter-Shooter The First Descendant offiziell erhältlich.

Erwartungsgemäß gab es zum Launch das ein oder andere Problemchen, der Titel konnte jedoch hunderttausende Spielerinnen und Spieler anlocken, wenngleich die Steam-Reviews bisher eher "ausgeglichen" ausfallen.

Wie gefällt euch The First Descendant?

Ansonsten ähnelt das Spiel in gewisser Weise Bungies Destiny sowie Digital Extremes' Warframe und ist keineswegs schlecht, wie ihr in Melanies Test zu The First Descendant lesen könnt.

Dass es ein brandneues Spiel nicht einfach hat, sich mit seit Jahren etablierten Titeln zu messen, ist aber auch irgendwo verständlich.

Was uns wiederum zu unserer heutigen Umfrage führt. Spielt ihr The First Descendant oder habt ihr es ausprobiert? Wollt ihr das noch tun oder interessiert es euch gar nicht? Stimmt nachfolgend ab und teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!

Unsere zweite Frage beschäftigt sich wiederum mit Free-to-play-Spielen im Allgemeinen: