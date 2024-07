The First Descendant startet auf Steam durch, doch die Reviews sind nur "ausgeglichen"

Nexons Free-to-play-Loot-Shooter The First Descendant ist seit heute erhältlich und sorgt auf Steam schon einmal für eine Menge Interesse.

Am Launch-Tag ist das Spiel in die Top 10 der meistgespielten Titel gerutscht, zog bereits mehr als 180.000 gleichzeitig aktive User an.

Guter Start von The First Descendant, doch die Wertungen schwächeln

Zugegeben, angesichts der Erfolge vergleichbarer Titel ist es nicht überraschend, dass das Interesse an The First Descendant vorhanden ist.

Hinzu kommt natürlich, dass man es grundsätzlich kostenlos herunterladen und spielen kann. Aber kann The First Descendant sich langfristig etablieren?

Was die bisherigen Bewertungen anbelangt, rangiert The First Descendant auf Steam insgesamt bei "ausgeglichenen" User-Reviews.

Zu den Kritikpunkten zählen unter anderem die Ähnlichkeiten zu Destiny 2 oder dass der Schwierigkeitsgrad nicht allzu herausfordernd ist. Auch scheint es vereinzelt Probleme mit dem In-Game-Shop zu geben, da manche Käuferinnen und Käufer nach einer Transaktion im Spiel nichts erhalten.

Habt ihr schon in The First Descendant reingeschaut?