The Last of Us 2 Remastered im LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Naughty Dog aufgetaucht.

Es gibt einen neuen Hinweis auf eine mögliche Neuauflage von The Last of Us: Part 2.

Ein Eintrag für „The Last of Us 2: Remastered“ ist im LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Naughty Dog aufgetaucht.

Klare Ansage

Mark Pajarillo arbeitet seit Januar 2021 bei Naughty Dog als Lead Outsource Artist.

"Verantwortlich für die Aufsicht über die Produktion aller ausgelagerten Umgebungsgrafiken, Waffen und interaktiven Requisiten für die beiden Titel The Last of Us: Part One und The Last of Us 2: Remastered", hieß es dort (via VGC).

Offiziell angekündigt wurde ein Remaster von The Last of Us: Part 2 bisher nicht, allerdings wird damit gerechnet.

Komponist Gustavo Santaolalla sprach bereits im Juli 2023 in einem Interview mit Blender von einer „neuen Version“ des Spiels (via Vandal).