The Last of Us erscheint dieses Jahr noch auf Blu-Ray und 4K UHD Blu-Ray

Keine Lust auf Streaming oder Download, aber ihr möchtet die Serie zu The Last of Us sehen?

Noch in diesem Jahr wird die erste Staffel der Adaption auch auf Disc veröffentlicht.

Zur Jahresmitte im US-Handel

Warner veröffentlicht die Staffel demnach sowohl auf Blu-Ray als auch auf 4K UHD Blu-Ray.

In den USA ist Berichten zufolge gegen Mitte Juli 2023 damit zu rechnen. Neben einer Standard Edition soll es dort auch ein 4K-Steelbook geben. Auf den Disc sollen sich zudem mehrere Making-of-Videos als Bonusmaterial befinden.

Ein Termin für die Veröffentlichung in Deutschland steht bisher noch nicht fest.

Hierzulande wurde die Serie über den Streaming-Dienst Wow ausgestrahlt, seit Anfang März ist The Last of Us auch via Sky im regulären Fernsehen zu sehen. Ebenso ist die Serie seit kurzem via Amazon Prime Video und Apple iTunes verfügbar.

