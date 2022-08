The Last of Us: Firefly Edition könnte nach Europa kommen

Die begehrte Firefly Edition des Remakes von The Last of Us: Part 1 könnte womöglich doch noch nach Europa kommen.

99,99 Dollar kostet diese Edition in den USA. Es ist die teuerste Variante des Remakes und weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung im Juni war sie bei PlayStation Direct (wo sie exklusiv erhältlich ist) in den USA bereits ausverkauft.

Ein Fünkchen Hoffnung

Für Fans gibt es aber noch Hoffnung. Einerseits für US-Fans, denn laut Naughty Dog wird man bald eine Reihe weiterer Exemplare der Firefly Edition in den USA anbieten.

Ferner macht man den europäischen Fans auf Twitter Hoffnung: "EU-Fans, wir arbeiten mit unseren Partnern bei SIE zusammen und hoffen, dass wir bald ein Update darüber geben können, was wir anbieten können", heißt es.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Die Firefly Edition enthält neben dem Spiel auch ein Steelbook, verschiedene In-Game-Items sowie vier Ausgaben des Comics The Last of Us: American Dreams mit neuen Cover-Motiven.

The Last of Us: Part 1 erscheint am 2. September für die PlayStation 5, eine PC-Version soll nicht lange danach folgen.