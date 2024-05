The Last of Us Serie: Schauspieler aus dem Spiel erhält seine Rolle auch in der Show zurück, neue Set-Bilder

Die Dreharbeiten zu The Last of Us Season 2 sind in vollem Gange. Jetzt ist auch klar, dass ein weiterer Schauspieler aus dem Spiel für einen TV-Auftritt zurückkehren wird: Schauspieler Jeffrey Wright, der in The Last of Us Part 2 Isaac spielte, den Anführer der Washington Liberation Front, wird auch in der Verfilmung diese Rolle übernehmen.

Wright kennt ihr höchstwahrscheinlich schon: Er spielte in Westworld mit und gab in den Daniel-Craig-Bond-Filmen den CIA-Agenten Felix Leiter. Falls da nichts klingelt, ist er euch vielleicht als Jim Gordon in The Batman ein Begriff.

"Wir freuen uns wahnsinnig, dass Jeffrey Wright zum Cast hinzustößt", schreibt Naughty Dog auf X, ehemals Twitter.

We're beyond thrilled that Jeffrey Wright is joining the cast of The Last of Us Season 2, reprising his role as Isaac! 🐺 https://t.co/g7tlLBrHWe — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 24, 2024

Kurz zuvor hatte HBO ein paar erste Bilder von Joel und Ellie, beziehungsweise Pedro Pascal und Bella Ramsey in diesen Rollen in Staffel 2 veröffentlicht.

Viel mehr als die beiden Figuren erkennt man dort nicht, aber die Lichter hinter Joel deuten schon an, um welche Szene es sich handeln könnte.

Image credit: HBO

Image credit: HBO

Auch zu Jeffrey Wright gab es in der Zwischenzeit ein Bild, das ihr im Folgenden seht:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weiterhin hatte TheLastofUsNews in den vergangenen Tagen ein paar Bilder vom Set aufgetan, die sich hauptsächlich um Ellie und die von Isabella Merced verkörperte Dina drehen. Auch Shimmer, das Pferd, ist zu sehen.

NEW photos of Bella Ramsey and Isabela Merced filming scenes for SEASON 2.#TLOU pic.twitter.com/VPRw1je0Pc — ؘ (@TheLastofUsNews) May 14, 2024

First look at Ellie's backpack in #TheLastofUsHBO Season 2 🚀 pic.twitter.com/PyhMG3Gj7E — ؘ (@TheLastofUsNews) May 13, 2024

Bella Ramsey (Ellie), Isabela Merced (Dina), Shimmer and stand-ins preparing to film scenes for #TheLastofUs Season 2 last Saturday. pic.twitter.com/fYi9FD9tmg — ؘ (@TheLastofUsNews) May 13, 2024

Gefilmt wird aktuell in Kanada. Seit einer Weile wissen wir, wer in der zweiten Staffel Ellies Gegenspielerin Abby spielen wird: Caitlyn Dever aus Beautiful Boy, Booksmart und No one will save you darf den Hass der TV-Zuschauer auf sich ziehen.

Man darf gespannt sein, wie die zierliche Dever die im Spiel extrem durchtrainierte Abby geben wird. Sie scheint ein komplett anderer Typ Frau zu sein, weshalb man sich fragen darf, in welche Richtung die Darstellung geht. Dever ist eine ziemlich beschlagene Schauspielerin und sie wird ihre Sache schon gut machen. Schade finde ich es trotzdem ein wenig, dass wir nicht Katy O'Brien (Love Lies Bleeding, The Mandalorian) in der Rolle sehen.

Young Mazino spielt unterdessen Jesse, Tati Gabrielle Nora und Catherine O'Hara ist ebenfalls mit von der Partie, auch wenn noch nicht klar ist, wen sie verkörpern soll.

Ausgestrahlt wird Staffel 2 von The Last of Us im nächsten Jahr. Außerdem wird sie voraussichtlich nicht die kompletten Geschehnisse von Part 2 abdecken. Ich sehe einen Cliffhanger an der Stelle auf uns zukommen, als im Spiel die Protagonisten gewechselt werden. Wie fändet ihr das?