The Last of Us Season 2: Schlechte Nachrichten für Fans der Serie

Fans der HBO-Adaption von The Last of Us brauchen eine Menge Geduld.

Mit der zweiten Staffel der Serie ist nicht vor 2025 zu rechnen.

Irgendwann im Jahr 2025

Und selbst für 2025 kennen wir noch keinen konkreten Zeitraum. Das Jahr 2025 nannte HBO in einem neuen Trailer, mit dem man darauf blickt, was in Zukunft vom Sender zu erwarten ist.

Der Grund für Verzögerungen war unter anderem der Streik der Writers Guild of America. Die Produktion der zweiten Staffel soll nun am 12. Februar 2024 beginnen.

Die Serie feierte ihr Debüt Anfang 2023 und deckt die Ereignisse aus dem ersten Teil sowie des DLCs Left Behind ab.

Für HBO war die Serie ein voller Erfolg eine der am häufigstem gestreamten Serien aller Zeiten für den Sender. Unmittelbar nach dem Ende der Staffel wurde die Serie verlängert.

Ihr solltet allerdings nicht damit rechnen, dass sich die zweite Staffel mit der kompletten Geschichte des zweiten Teils befasst. Showrunner Craig Mazin hatte zuvor angegeben, dass die Serie drei oder vier Staffeln lang laufen könnte.