The Last of Us besetzt Abby: Darstellerin aus Beautiful Boy kommt in die zweite Staffel

Für die zweite Staffel von The Last of Us wurde eine neue Schauspielerin gecastet. Kaitlyn Dever schlüpft in die Rolle von Abby. Ursprünglich hatte man die Schauspielerin sogar für die Rolle von Ellie in Betracht gezogen.

Ein neues Talent gesellt sich zum TLOU-Cast

Neben Pedro Pascals Joel und Bella Ramseys Ellie wird Dever also Abby spielen. Die Darstellerin ist etwa als Lauren aus Beautiful Boy bekannt, wo sie die Freundin der von Timothée Chalamet gespielten Hauptfigur verkörpert. Ein sehr empfehlenswerter Film über den Leidensdruck von Familien mit drogenabhängigen Kindern. Dankt mir später.

Weiter darf sich die US-amerikanische Schauspielerin eine Rolle in Modern Family und Bad Teacher in ihrem Lebenslauf vermerken. Hier seht ihr die Darstellerin:

We're thrilled that Kaitlyn Dever is joining @TheLastOfUsHBO Season 2 as Abby!



Mit Abby in der Serie zu The Last of Us kommt nun eine große Rolle dazu. Abby ist in der TV-Serie eine "erfahrene Soldatin", die auf Rache für die geliebten Menschen aus ist, die sie verloren hat. Auf ihrer Reise wird ihre Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt jedoch erschüttert.

Naughty Dog zeigt sich in den sozialen Medien begeistert, Dever in ihrer Besetzung aufnehmen zu dürfen. "Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich ihre Reise im Fernsehen entfaltet", schreibt der Entwickler.