World of WarCraft: Dragonflight: Erste Pre-Expansion-Patch-Phase beginnt nächste Woche

Die heiße Phase vor der Veröffentlichung von World of WarCraft: Dragonflight beginnt in Kürze.

Konkret ist damit die Pre-Expansion-Patch-Phase gemeint, von denen die erste am 26. Oktober beginnt.

Was passiert im Vorfeld von Dragonflight?

Bis zur Veröffentlichung von Dragonflight am 29. November 2022 wird es zwei dieser Pre-Expansion-Patch-Phasen geben.

Die erste Phase beginnt, wie erwähnt, am 26. Oktober, die zweite folgt am 16. November.

Nachfolgend lest ihr, was euch in den beiden Phasen erwartet:

Phase 1: 26. Oktober

Überarbeitung des Talentsystems: Spielerinnen und Spieler können die neuen Talentbäume ihrer Klassen entdecken und verschiedene Talentspezialisierungen speichern, die an ihre bevorzugte Spielweise angepasst sind.

Spielerinnen und Spieler können die neuen Talentbäume ihrer Klassen entdecken und verschiedene Talentspezialisierungen speichern, die an ihre bevorzugte Spielweise angepasst sind. Änderungen an der Benutzeroberfläche des Heads-up Display (HUD): Die erste Updatephase für die Überarbeitung des HUD ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, die grundlegende Benutzeroberfläche anzupassen. Unter anderem können sie Platzierung und Größe von Aktionsleisten, Spielerfenstern und mehr verändern.

Die erste Updatephase für die Überarbeitung des HUD ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, die grundlegende Benutzeroberfläche anzupassen. Unter anderem können sie Platzierung und Größe von Aktionsleisten, Spielerfenstern und mehr verändern. Features für Zugänglichkeit: Spielerinnen und Spieler können sich auf eine Reihe neuer Features freuen, darunter Zauberwirken durch Gedrückthalten, Interaktionstasten, Unterstützung für Gamepads und mehr.

Spielerinnen und Spieler können sich auf eine Reihe neuer Features freuen, darunter Zauberwirken durch Gedrückthalten, Interaktionstasten, Unterstützung für Gamepads und mehr. Gewertetes gemischtes Einzel: Die frühere Rauferei wird als neuer gewerteter PvP-Modus dauerhaft verfügbar und bietet neben 2vs2, 3vs3 und gewerteten Schlachtfeldern eine weitere Möglichkeit, sich hochwertige PvP-Belohnungen zu verdienen.

Die frühere Rauferei wird als neuer gewerteter PvP-Modus dauerhaft verfügbar und bietet neben 2vs2, 3vs3 und gewerteten Schlachtfeldern eine weitere Möglichkeit, sich hochwertige PvP-Belohnungen zu verdienen. Neue Kombinationen aus Klasse und Volk: Spielerinnen und Spieler können zukünftig mit allen Völkern die Klassen Schurke, Priester und Magier auswählen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten werden später verfügbar.

Phase 2: 16. November