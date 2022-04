World of WarCraft: Uhrzeit für Ankündigung der neuen Erweiterung bestätigt, es gibt schon Gerüchte zum Namen

Dass Blizzard in der kommenden Woche die nächste Erweiterung für World of WarCraft vorstellt, wussten wir bereits.

Was bisher noch fehlte, war eine Uhrzeit. Und auch die kennen wir nun. Ihr solltet euch am 19. April 2022 um 18 Uhr deutscher Zeit nichts vornehmen, wenn ihr interessiert seid.

Das nächste Kapitel

"World of Warcraft hat in der Erweiterung Shadowlands mit tiefgreifenden Geschichten und gewaltigen Welten erneut die Fantasie beflügelt", heißt es. "Von den hoffnungslosen Tiefen des Schlunds bis hin zu den ätherischen Ebenen von Zereth Mortis – die Schattenlande versetzen Helden in eine Welt, in der sie das kosmische Gleichgewicht von Leben und Tod gegen finstere Kräfte verteidigen müssen."

"Da die Geschichte von Shadowlands sich dem Ende zuneigt, ist der Zeitpunkt gekommen, einen Blick auf das nächste Kapitel in der Geschichte der Helden von Azeroth zu werfen."

Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch könnt ihr euch am kommenden Dienstag anschauen, woran die Entwickler gearbeitet haben.

Erste Gerüchte zum Namen

Indes brodelt die Gerüchteküche rund um den Namen der neuen Erweiterung. Die WoW-Webseite Wowhead berichtet über einen Fund im Quellcode der offiziellen WoW-Seite.

Demnach könnte die Erweiterung auf den Namen Dragonflight hören, Vorbestellungen sollen anscheinend auch ab der kommenden Woche möglich sein.

Es ist die jüngste von mehreren Blizzard-Ankündigungen. Noch diesen Monat startet die Beta von Overwatch 2. Ferner soll dieses Jahr WarCraft auf Mobilgeräte kommen, während Blizzard an einem neuen Survival-Spiel arbeitet.