World of WarCraft Classic erhöht bald die Spielerstufe und bringt neue Inhalte

Die Saison der Entdeckungen in World of WarCraft Classic geht ab dem 11. Juli 2024 in die vierte Phase.

Das Entwicklerteam hat nun neue Details dazu verraten, was euch im Zuge dessen erwartet.

Stufenerhöhung für World of WarCraft Classic

Ab dem 11. Juli 2024 wird demnach die maximale Stufe von 50 auf 60 erhöht und ihr könnt alle verbleibenden Quests und Zonen spielen.

Neue Instanzenportale kommen am 18. Juli 2024 hinzu und führen euch zu den zwei neuen Weltbossen Azuregos (im Südosten von Azshara) und Lord Kazzak (im Südwesten der Verwüsteten Lande).

Der Schlachtzug "Geschmolzener Kern" wird wiederum am 25. Juli 2024 freigeschaltet, er wurde für 20 Spielerinnen und Spieler umgestaltet. Ebenso öffnet an diesem Tag Onyxias Hort.

Hier weitere Änderungen und Neuerungen für Phase 4: