Xbox Game Pass: Testphase für 1 Euro kurz vor Starfield-Release gestrichen

So knapp vor dem Release von Starfield streicht Microsoft die Testversion für den Xbox Game Pass, mit dem ihr für nur einen Euro auf das gesamte Portfolio an kuratierten Spielen zugreifen könnt. Das Angebot galt nur für den ersten Monat, das Abo konnte jedoch vor Ablauf dieser Testphase wieder beendet werden, bevor ihr den vollen Preis zahlen musstet.

Kann das noch Zufall sein?

Starfield wird am 1. September 2023 direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein. Wer den Titel nicht zum Vollpreis kaufen, sondern im Game Pass zocken will, muss nun also den vollen Betrag für den ersten und alle folgenden Monate zahlen. Starfield für nur einen Euro könnt ihr euch also abschminken.

Auf der Anmeldeseite ist das Angebot verschwunden. Hier könnt ihr nur noch zwischen dem PC-, den Ultimate- oder dem Konsolen-Game-Pass wählen.

Alle aktuellen Angebote für den Xbox Game Pass.

Bereits im August hatte Microsoft das Angebot von einem Monat auf nur 14 Tage gesenkt. Ende März wurde es sogar temporär abgeschafft - kurz vor dem Release von Redfall. Schade, denn das 1-Euro-Angebot gab es schon seit Jahren und gehört für mich irgendwie zum Game Pass dazu.

Immerhin spart ihr euch selbst mit dem Pass noch eine Menge Geld. Statt 80 Euro könnt ihr es einen Monat lang für 10, 11 oder 15 Euro spielen, je nachdem, welchen Game Pass ihr wählt. Dann besitzt ihr den Titel jedoch nicht und habt eben nur vier Wochen Zeit zu zocken. Gerade bei Starfield könnte das vielleicht etwas knapp werden.