Xbox Series X und Forza Horizon 5 Premium im Bundle für 560 Euro

Microsoft hat zum Start im neuen Jahr ein neues Bundle aus Xbox Series X und Forza Horizon 5 auf den Markt gebracht. Das Paket inklusive Hot-Wheels-Erweiterung, VIP Pass, Car Pass, Welcome Pack und Zugang zur kommenden Erweiterung gibt es für 559,99 Euro.

Ein rasantes Paket für Forza-Fans

Die Power der Xbox Series X mit ihren 12 Teraflops, 4K-Unterstützung, Raytracing und einer schnellen 1TB SSD bringt die Motoren in Forza Horizon 5 mit 60 Bildern pro Sekunde zum Heulen und die bunte Welt in Mexiko zum Strahlen. HDR-Himmelaufnahmen und die Details in den Regentropfen oder Lichtreflexen machen das Open-World-Erlebnis zu einem optisch ansprechenden Abenteuer.

Mit dem Hot-Wheels-DLC erhaltet ihr neue Aufgaben, zehn neue Autos und einen Park über den Wolken. Der VIP Pass bringt euch drei exklusive Fahrzeuge, Emotes, Autohupen, mehr Credits und weitere kleine Geschenke für den perfekten Start. Passend dazu hilft der Car Pass bei eurer persönlichen Autosammlung. Ganze 42 neue Flitzer erwarten euch darin. Das Welcome Pack verspricht Kleidungsstücke und die Wahl zwischen einem von drei Autos der Ingame-Show und einem von fünf bereits getunten Karren.

Sobald die zweite Erweiterung herauskommt, ist auch diese im Bundle enthalten. Ihr habt also ein ultimatives Forza-Horizon-Paket mit vielen, vielen Extras und zusätzlichen Inhalten. Die Xbox Series X kostet normalerweise 499,99 Euro, Forza Horizon 5 Premium-Edition erhaltet ihr für 99,99 Euro. Somit spart ihr euch knapp 60 Euro, wenn ihr euch die teure Version von Forza Horizon 5 ohnehin gekauft hättet.

Leider ist der bunte Forza-Controller nicht im Paket enthalten. Zudem ist das Spiel nicht gerade neu, es könnte also gut sein, dass viele von euch bereits eine Xbox Series X oder Forza Horizon 5 besitzen. Vielleicht sogar beides. Ein Bundle mit Starfield wäre doch eine tolle Idee für dieses Jahr.