Forza Horizon 5: Drache auf dem Hammerberg - Wo befindet sich der Ort?

Der Hot Wheels DLC für Forza Horizon 5 bringt nicht nur Fahrzeuge mit sich, sondern auch eine neue Region sowie neue Rennen und Herausforderungen.

Einige davon geben euch als Ziel vor, zu bestimmten Regionen im Hot Wheels Park zu fahren. Der Name von bestimmten Punkten auf der Karte taucht aber erst auf der Map auf, sobald ihr an ihnen vorbeigefahren seid.

Einer dieser Punkte ist der Drache auf dem Hammerberg, einige der Hauptmissionen starten oder enden dort. Aber wo findet ihr diesen in Forza Horizon 5? Unser Guide zeigt es euch und gibt euch ein paar Tipps für die damit verbundenen Herausforderungen.

Inhalt:

Wo finde ich den Drachen auf dem Hammerberg?

Es gibt zwei animatronische Drachen im Hot Wheels Park. Einer befindet sich in The Ice Cauldron im Magma Canyon. Der andere Drache, den ihr hier sucht, findet sich im Giant's Canyon an der Spitze des Hammerbergs.

Ihr könnt ihre Locations einfach finden, indem ihr die Filter auf der Karte deaktiviert und nach hellen, grünen Symbolen auf eurer Map sucht.

Genauer gesagt, befindet sich der Drache auf dem Hammerberg auf der rechten Seite von Giant's Canyon in der Nähe der Mitte. Giant's Canyon befindet sich unten rechts im Hot Wheels Park.

Begebt euch in die Nähe der Mitte und etwas nach rechts, um den Drachen auf dem Hammerberg im Giant's Canyon zu finden.

Die Schnellreise im Hot Wheels Park ist kostenlos, daher könnt ihr den Cursor auf der Map zum Drachen auf dem Hammerberg bewegen und X drücken, um schnell dorthin zu gelangen.

Wenn eure Mission hingegen lautet, zum Drachen auf dem Hammerberg zu fahren, erstellt einfach von einem anderen Ort aus mit A eine Route dorthin.

Die Option, Missionen anzupinnen, ist ein willkommenes Feature im Hot-Wheels-DLC, da ihr so dem Fortschritt der Herausforderungen im Detail folgen könnt. Geht im Pause-Menü zum Hot-Wheels-Akademie-Bildschirm, wählt euren Rang aus und pinnt eine gewünschte Herausforderung mit A an.

Ihr erhaltet eine Checkliste mit allen Schritten, die für das Erfüllen einer Mission erforderlich sind. Wenn es erfordert, dass ihr innerhalb eines Zeitlimits zwischen zwei Orten reist, seht ihr dort auch einen Countdown.

Letztlich solltet ihr sicherstellen, dass ihr beim Abschluss von Missionen in einem Fahrzeug der richtigen Klasse sitzt. Eine Herausforderung innerhalb der geforderten Zeit abzuschließen, bringt euch nämlich nichts, wenn ihr in einem Fahrzeug der falschen Klasse sitzt.

Wenn ihr eine Mission in eurem HUD angepinnt habt, seht ihr dort ein Häkchen, wenn ihr in der korrekten Fahrzeugklasse sitzt.

Viel Spaß im Hot Wheels Park!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Forza Horizon 5: Hot Wheels:

Forza Horizon 5: Tipps, Tricks und Lösungen

Forza Horizon 5: Hot Wheels starten - So legt ihr mir dem DLC los

Forza Horizon 5: Hot Wheels Park Tour - So schließt ihr sie einfach ab

Forza Horizon 5 Hot Wheels Autoliste: So bekommt ihr alle neuen Wagen