Playground über Forza Horizon 5 Rally Adventure: "Rallye liegt uns in den Genen"

Seit kurzem ist mit Rally Adventure der zweite DLC für Playground Games' Rennspiel Forza Horizon 5 erhältlich. Eine Erweiterung, die in der Community gemischte Reaktionen hervorrief. Anlässlich der Veröffentlichung von Rally Adventure konnte ich Playgrounds Vehicle Director Chris Phillips und Senior Game Designerin Kelly Boyle ein paar Fragen zur zweiten und letzten Erweiterung stellen.

Eurogamer.de: Warum fiel die Wahl auf Rallye als Thema für die zweite Erweiterung? Gab es mehrere Optionen? Was hat euch konkret dazu bewogen?

Chris Phillips: Rallye liegt uns bei Playground Games in den Genen, das Studio wurde von Entwicklern gegründet, die sich auf Rallye-Spiele spezialisiert haben. Viele der Beschäftigten hier haben Erfahrung mit Rallye-Spielen, es liegt wirklich allen hier am Herzen. Zuletzt hatte Horizon in FH1 seine eigene Version von Rallye und wir fanden, dass es an der Zeit war, dass Rallye zu Horizon zurückkehrt.

Eurogamer.de: Was war für euch der wichtigste Aspekt, den ihr mit Rally Adventure umsetzen wolltet?

Kelly Boyle: Das Wichtigste war, ein Erlebnis zu schaffen, das nicht nur für den Rallye-Sport stand, sondern auch für Horizon. Ein Beispiel dafür ist, dass wir uns sicher waren, dass Rally Adventure ein Gebetbuch benötigt, etwas, das zum Kern dessen gehört, was den Rallye-Sport ausmacht. Horizon erlaubt es den Spielern jedoch nicht nur, jedes Auto zu benutzen, das sie wollen, sondern ermutigt sie auch dazu. Das führte zu einem einzigartigen Problem, da wir viele Einsitzer haben und der Beifahrer möglicherweise nicht in das Auto passt. Deshalb fragten wir uns: "Was würde das Horizon Festival tun?" Den Beifahrer natürlich in einem Hubschrauber folgen lassen! Das sorgt nicht nur für ein visuelles Spektakel, sondern leuchtet auch den Weg des Spielers in der Nacht mit einem Scheinwerfer aus.

Zusammen mit dem Horizon-Rallye-Erlebnis gibt es eine neue Kampagne, die den Spielern die Wahl zwischen Schotter-, Asphalt- und Nachtrennen gibt! Die drei Teams bilden den Hintergrund für das Abenteuer des Spielers durch Sierra Nueva und bringen durch die Fortschritte die Möglichkeit mit sich, zum Horizon Badlands Champion zu werden.

Eurogamer.de: Ich habe das Gefühl, Rally Adventure versucht die Offenheit von Forza Horizon 5 aufzugreifen, was für mich aber im Widerspruch zu engen, nervenaufreibenden Rallye-Strecken steht. Warum habt ihr diesen Aspekt nicht noch mehr gepusht?

Chris Phillips: Das war definitiv ein schwieriger Balanceakt und ich denke, unser Level-Design- und Environment-Art-Team hat den Nagel auf den Kopf getroffen! Während der ersten Phase der Erstellung der Spielwelt (was wir als "White-Box-Phase" bezeichnen) haben wir Stunden damit verbracht, die technischen Details der Straßen zu bearbeiten. Die Rally-Adventure-Straßen sind erheblich technischer als im Basisspiel, nicht nur mit einem engeren Straßennetz, sondern auch mit Unebenheiten und Kuppen, die den Spieler darüber nachdenken lassen, wo sie bremsen, wie sie das Auto drehen und wann sie wieder auf das Gaspedal drücken. Es ist ein Straßennetz, das von jedermann befahren werden kann, aber der Spaß daran resultiert aus ihrer süchtig machenden Natur, indem man sich immer wieder daran versucht, um ein paar Zehntelsekunden schneller zu werden.

Eurogamer.de: Welche Inspirationen hattet ihr für das Design von Sierra Nueva? Gefühlt bewegt es sich recht nah am Look des Hauptschauplatzes. Warum hebt es sich nicht etwas stärker davon ab?

Chris Phillips: Mexiko ist ein Land, das seit Jahren verschiedene Rallye-Serien ausrichtet. Wir wollten Rallye aufgrund seines rauen Geländes nach Mexiko bringen. Das erlaubt es uns, Dinge wie die spektakulären neuen Sandstaub-Effekte einzubringen, die Dinge wie Reifenbelastung, den Schräglaufwinkel und seitliche Gleitgeschwindigkeit berücksichtigen.

Kelly Boyle: Wir hatten auch das Gefühl, dass wir noch mehr von Mexiko zeigen könnten, etwa die wunderschöne Felskunst, die von prähistorischen Felsmalereien der Cochimi inspiriert ist. Zusammen mit der Rallye-Atmosphäre und den schönen Felsmalereien sind die neuen Biome von Sierra Nueva wirklich aufregend - vom riesigen Krater, der den Horizon Badlands Outpost beherbergt, bis hin zum vollständig zerstörbaren Palmenwald, der ein brandneues Gameplay-Element auf der Karte bietet.

Durch die Wüste.

Eurogamer.de: Das Anti-Lag-System und Launch Control sind unter anderem zwei neue Features. Wie wichtig waren diese für euch und was war der Gedanke dahinter?

Chris Phillips: Als wir uns für Rallye entschieden haben, wussten wir, dass wir Anti-Lag und Launch Control zu Horizon bringen mussten. Wenn ich an Rallye denke, ist eines der ersten Dinge, die mir in den Sinn kommen, der Klang und die damit einhergehenden Geräusche von Anti-Lag-Systemen, die den Turbolader auf Drehzahl halten, sowohl beim Fahren auf einer Strecke als auch beim Starten am Anfang. Uns war klar, dass Rally Adventure das bieten musste!

Eurogamer.de: Angesichts der Masse an potentiell verfügbaren Fahrzeugen erscheint es schwierig, sich auf zehn Neuzugänge zu beschränken. Wie verläuft hier euer Auswahlprozess?

Chris Phillips: Das war eine schwierige Entscheidung! Wir wollten eine Vielzahl von Autos aus verschiedenen Bereichen des Offroad- und Rallye-Sports einbeziehen, von dem unglaublichen neuen Ford F150 Lightning bis hin zum Hoonigan Scumbug. Diese Fahrzeuge mussten auch für die gesamte Sierra Nueva geeignet sein, eine Karte, die oft selbst die am besten ausgestatteten Rallye-Autos an ihre Grenzen bringt. Natürlich wollten wir auch den legendären Ford Focus von Colin McRae dabei haben.

Ein bisschen Wandmalerei seht ihr auch.

Eurogamer.de: Wie habt ihr versucht, Fan-Feedback in Rally Adventure mit aufzugreifen?

Kelly Boyle: Bei Playground Games schauen wir uns immer das Feedback, die Gedanken und Wünsche unserer Community, um zu sehen, wie wir diese in Horizon umsetzen können. Dies bildet das Rückgrat unserer Serien-Updates. Bei Rally Adventure ist ein gutes Beispiel hierfür Anti-Lag, eine Funktion, die nicht nur vom Team gewünscht wurde, sondern auch von unserer Community, wodurch es für uns unverzichtbar war.

Eurogamer.de: Was passiert nach Rally Adventure noch in Forza Horizon 5? Was sind eure Pläne?

Kelly Boyle: Seit der Veröffentlichung von Forza Horizon 5 haben wir das Spiel alle vier Wochen mit neuen Inhalten und Funktionen aktualisiert und planen, dies so lange wie möglich fortzusetzen. Wir sind noch nicht fertig! Das nächste Update, High Performance, wird eine ovale Rennstrecke zu Horizon bringen, zusammen mit einer Auswahl an Hochleistungsfahrzeugen.