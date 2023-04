Forza Horizon 5: Hot Wheels starten - So legt ihr mir dem DLC los.

Hot Wheels ist die erste Erweiterung für das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 von Entwickler Playground Games. Auf einer neuen Karte erwarten euch spektakuläre Kurse, neue Events und Aktivitäten!

Aber wo genau könnt ihr denn mit der Hot-Wheels-Erweiterung beginnen? In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Hot Wheels starten und die neue Karte in Forza Horizon 5 erleben könnt!

Inhalt:

Wo starte ich Forza Horizon 5 Hot Wheels?

Die Hot-Wheels-Erweiterung in Forza Horizon 5 lässt sich nicht über einen Button oder eine Schaltfläche im Menü des Hauptspiels starten. Zuerst einmal müsst ihr die Erweiterung natürlich installieren, die jeweiligen Kacheln im Pause-Menü sind dann aber weiter ausgegraut.

Was also tun? Eine kleine Einführungstour ist erforderlich, bevor ihr so richtig in euer Hot-Wheels-Abenteuer starten könnt. Werft einen Blick auf den mittleren, nördlichen Teil der Spielkarte von Forza Horizon 5. Dort sollte ein neues Hot-Wheels-Symbol zu finden sein. Wählt dieses als Ziel aus und fahrt entweder selbst dorthin oder benutzt die Schnellreise.

Dort könnt ihr dann wiederum die Einführung starten, die euch Hot Wheels vollständig freischaltet. Hier findet ihr den Startpunkt für Hot Wheels auf der Karte:

Hier findet ihr den Startpunkt für den Hot-Wheels-DLC in Forza Horizon 5.

Wann kann ich Forza Horizon 5 Hot Wheels spielen?

Ihr könnt nicht sofort nach dem Start von Forza Horizon 5 mit dem Hot-Wheels-DLC beginnen, zuerst einmal müsst ihr euch ein bisschen mit dem Hauptspiel befassen.

Aber keine Sorge, es dauert auch keine Ewigkeit, bis ihr Hot Wheels beginnen könnt. Zuvor ist es erforderlich, die aus mehreren Teilen bestehende Einführung in Forza Horizon 5 zu absolvieren.

Zu dieser Einführungen gehören eure erste Fahrt zum Horizon Festival, das erste Showcase-Event sowie die erste Horizon-Story-Mission. Habt ihr die allesamt absolviert, sollte das Icon für den Hot-Wheels-DLC auf eurer Map (siehe vorheriger Abschnitt) auftauchen.

Von dort aus könnt ihr dann euer Abenteuer starten. Viel Spaß mit Hot Wheels!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Forza Horizon 5: Hot Wheels:

Forza Horizon 5: Tipps, Tricks und Lösungen

Forza Horizon 5: Hot Wheels Park Tour - So schließt ihr sie einfach ab

Forza Horizon 5: Drache auf dem Hammerberg - Wo befindet sich der Ort?

Forza Horizon 5 Hot Wheels Autoliste: So bekommt ihr alle neuen Wagen