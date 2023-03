Forza Horizon 5: Größtenteils negative Reviews zum Rallye-DLC auf Steam - Fans äußern Kritik.

Seit dieser Woche ist die neue Erweiterung Rally Adventure für Forza Horizon 5 erhältlich, kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an.

Auf Steam fallen die Reviews für den zweiten und letzten DLC bisher "größtenteils negativ" aus.

Was stört die Fans?

Woran stören sich die Spielerinnen und Spieler also, die schlechte Bewertungen abgeben?

Ein User schreibt: "Eine weitere Enttäuschung, Rally Adventure ist langweilig und es fühlt sich nach Faulheit an. Die Karte ist hübsch, aber es fühlt sich mehr nach dem Gleichen an, die Sprachausgabe ist nervig und schreckt ab. Es ist schön, einige neue Straßen zum Fahren/Driften zu haben, aber das war's auch schon."

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5:

"Wo fange ich an?", fragt ein anderer. "Dieser DLC lässt den Hot-Wheels-DLC wirklich gut aussehen... dieser DLC hat ein paar nette Änderungen an das Spiel gebracht, aber abseits davon fehlt ihm Seele, Kreativität und es ist sehr, sehr langweilig. Ich liebe Rallye bis zu einem gewissen Grad, aber dieser DLC fühlt sich tot und bestenfalls mittelmäßig an."

Und noch einer: "Nichts Besonderes. Ziemlich kurz für einen 30-Dollar-DLC und mehr oder weniger das gleiche Gameplay wie im Basisspiel. Es ist gut für die erste halbe Stunde oder so, aber das Gefühl fürs Neue verschwindet sehr schnell. Hot Wheels war zumindest sehr anders, das hier fühlt sich an, als ob man Mexiko nie verlässt."

Habt ihr Rally Adventure bereits gespielt? Welcher Meinung seid ihr?

