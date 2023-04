Forza Horizon 5: Hot Wheels Park Tour - So schließt ihr sie einfach ab

Der Hot Wheels DLC für Forza Horizon 5 bringt mit der Hot Wheels Akademie unter anderem auch ein neues Rangsystem mit sich. Dabei müsst ihr Missionen erfüllen, um höhere Ränge zu erreichen. Und die Mission Hot Wheels Park Tour scheint eine der schwierigsten zu sein.

Durch diese Mission erhaltet ihr in Forza Horizon 5 ganze 50 Medaillen auf dem Weg zu eurem nächsten Rang. Was ihr dafür tun müsst? Von den Forest Falls über den Giant's Canyon bis hin zu The Ice Cauldron. Und das in weniger als vier Minuten.

Klingt nach einer nahezu unmöglichen Aufgabe, aber es gibt einen Weg, durch den ihr am Ende noch viel Zeit übrig habt. Unser Guide zeigt euch, wie es geht.

Inhalt:

Wie beende ich die Hot Wheels Park Tour?

Bevor ihr diese Mission startet, solltet ihr sicherstellen, dass ihr einem Fahrzeug der Klasse A sitzt. Es muss kein Hot-Wheels-Fahrzeug sein, stellt einfach nur sicher, dass es die rote A-Markierung trägt. Wenn ihr nicht sicher seid, pausiert das Spiel und ihr seht den Namen und die Klasse eures aktuellen Fahrzeugs links oben auf dem Bildschirm.

Habt ihr keinen Wagen der Klasse A, könnt ihr entweder einen kaufen oder ein vorhandenes Fahrzeug verbessern, bis es Rang A erreicht. Wir konnten jedenfalls die Mission in einem nicht getunten 2016 Jeep Trailcat mit zwei verblieben Minuten meistern. Versucht also erst einmal die untenstehende Methode, bevor ihr Credits fürs Tuning ausgebt.

Der Trick, um die Hot Wheels Park Tour in Forza Horizon 5 schnell zu beenden, besteht darin, so nah wie möglich an der südöstlichen Ecke von Forest Falls zu beginnen. Ihr müsst nicht oben anfangen, wo sich der Name befindet, und ihr müsst auch nicht zu den Namen in den anderen Regionen reisen, um die Aufgabe zu erfüllen. Jeder beliebige Ort in der erforderlichen Region trägt dazu bei, die Herausforderung zu erfüllen.

Wenn ihr die Herausforderung im HUD angepinnt habt, seht ihr ein Häkchen bei Forest Falls, wenn ihr euch innerhalb der Region befindet.

Nachdem ihr euch zur südöstlichen Ecke von Forest Falls begebt, öffnet die Karte und legt einen Weg zur südöstlichen Ecke von The Ice Cauldron fest und folgt dem Weg über die Mini-Map dorthin. Wenn ihr Giant's Canyon passiert, erhaltet ihr auch dafür ein Häkchen, und sobald ihr in The Ice Cauldron ankommt, ist die Mission erfolgreich abgeschlossen.

Diese Route bringt euch mit ausreichend Restzeit durch die Hot Wheels Park Tour Mission.

Ihr bekommt zwar kein neues Fahrzeug oder eine kosmetische Belohnung für den Abschluss, aber 50 Medaillen, die euch ordentlich dabei helfen, den nächsten Rang zu erreichen.

Viel Spaß im DLC!

