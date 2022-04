Xenoblade Chronicles 3 wurde verschoben...nach vorne, auf den 29. Juli!

Was für ein Tag, um in der Spielebranche zu sein! Klar, Verspätungen von heißersehnten Titeln gibt es dauernd, aber dass mal ein Spiel früher kommt als geplant, ist ein kleines Highlight: Xenoblade Chronicles 3 wurde tatsächlich vorverschoben und erscheint nun schon am 29. Juli.

Statt im September ist es für den dritten Teil der JRPG-Reihe nun bereits im Sommer so weit und einen neuen Trailer zum frischen Release-Datum gibt es auch.

In der Fortsetzung der Anime-Rollenspiel-Reihe geht es wieder in ein Fantasy-Abenteuer, das nun die Handlungsstränge von Teil 1 und 2 gemeinsam weiterführt. Die Hauptfiguren sind dabei Noah und Mio, die in einen Konflikt der zwei streitenden Völker Keves und Agnus geraten und versuchen müssen, die Ursache zu finden.

Dazu bereisen sie wieder - mit zahlreichen Bekanntschaften - das fantasievolle Land von Aionios und vor allem die sogenannte Schwertmark.

Der neue Trailer zeigt nicht nur ein paar kleine Hinweise auf die Handlung, sondern vor allem neue Einblicke ins Kampfsystem des dritten Teils.

Insgesamt könnt ihr in den strategischen Kämpfen bis zu sieben Figuren in eurer Truppe haben, für die ihr immer wieder neue Bekannte zur Verfügung habt - jeder Charakter mit anderen Fähigkeiten.

Gleichzeitig haben die Figuren verschiedene Klassen - Noah ist zum Beispiel Schwertkämpfer und Mio ein Zephyr - die ihr später sogar wechseln könnt, um ein richtig vielseitiges Team zusammenzustellen.

Neu ist wiederum das Synchronisationssystem, bei dem ein Zweierteam verschmelzen kann: Alle Duos vereinen sich unter bestimmten Umständen im Kampf zu einer mächtigen Kampfformation namens Ouroboros. Ihr bestimmt mit eurer Taktik, wen ihr wann verschmelzen lasst.

Dass das JRPG schon Ende Juli kommt, wird sicher einige sehr positiv überraschen, trotzdem ist es auch ein etwas mutiger Schachzug des Studios, das Spiel früher zu bringen - falls das nicht eigentlich längst der Plan war - denn dann sollte zum Release-Datum des JRPGs auch wirklich alles sitzen, um sich keinem Spott auszusetzen.

Xenoblade Chronicles 3, das JRPG von Monolith Soft und Nintendo, erscheint also am 29. Juli für die Nintendo Switch.