Zelda Tears of the Kingdom: So lauft ihr wie im Remake von Link's Awakening herum.

Ihr könnt Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen gänzlich anderen, aber nicht unbekannten Look verpassen.

Mit einem bestimmten Rüstungsset sieht der Held so aus wie im Remake von Link's Awakening.

Der etwas andere Link

Ob das in die Welt von Tears of the Kingdom passt? Nun, das kann jeder selbst für sich festlegen. Witzig sieht es allemal aus. Oder doch eher ein bisschen gruselig?

Während das Outfit sich am Look von Link's Awakening orientiert, bleibt die Welt drumherum natürlich im Tears-of-the-Kingdom-Stil.

Wollt ihr das Outfit haben? Einerseits besteht die Möglichkeit, die Link's-Awakening-Amiibo einzuscannen, wodurch ihr eine Chance auf den Erhalt eines Setteils habt.

Alternativ dazu findet ihr alle drei erforderlichen Teile auch in Schatztruhen, die in Hyrule verteilt sind. Das folgende Video zeigt euch, wo ihr suchen müsst:

