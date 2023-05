Zelda Tears of the Kingdom: Habt ihr die Anspielung an BotW schon gefunden?

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es eine kleine, aber feine Anspielung auf Breath of the Wild. Weil diese leicht zu übersehen ist, zeigen wir euch, wie und wo ihr sie entdecken könnt.

Ein Easter Egg für eine ganz bestimmte Spielergruppe

Wer die Erweiterung "Champions Ballad" in Zelda: Breath of the Wild gespielt und geschafft hat, kann die kleine Überraschung in Tears of the Kingdom finden. Da das Easter Egg mit Inhalten des DLCs zusammenhängt, können im folgenden Text deshalb Story-Spoiler zur Erweiterung, wie auch zu Tears of the Kingdom vorkommen. Ihr wurdet hiermit gewarnt.

Besonders das Ende des DLCs ist für die Anspielung in der Fortsetzung von großer Bedeutung. Hier wird eine Szene gezeigt, in der die namensgebenden Champions ein gemeinsames Foto machen, das Link später in seinem Haus in Hateno aufhing. Eine nette Erinnerung an die Abenteuer der Erweiterung.

Habt ihr den DLC abgeschlossen und konntet das Foto in eurem Haus begutachten, solltet ihr auch in Zelda: Tears of the Kingdom euer Haus inspizieren. Denn auch hier hängt das Champions-Foto an der Wand. Natürlich müsst ihr es dafür auch in der Fortsetzung nach Hateno schaffen und Links Haus finden.

Wie VG247 schreibt, könnt ihr das Foto anscheinend nicht sehen, wenn ihr keine Speicherdatei mit der abgeschlossenen Erweiterung besitzt. Hier hat das Team sehr auf das kleine Detail geachtet, was eine schöne Aufmerksamkeit für all diejenigen ist, die nicht nur BotW, sondern auch die Erweiterung gespielt haben.

Generell gibt es das ein oder andere Element, dass aus eurer BotW-Speicherdatei übernommen wird. So könnt ihr zum Beispiel auch eure treuen Pferde importieren.