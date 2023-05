Zelda Tears of the Kingdom: Was passierte in Teil 1? Video fasst Breath of the Wild zusammen.

Möchtet ihr vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom noch einmal euer Gedächtnis in Sachen Story auffrischen?

Kein Problem, das könnt ihr nun mit einem offiziellen Recap-Video von Nintendo tun.

Ein Rückblick auf Teil eins

Das neue, etwas mehr als sechs Minuten lange Video fasst die Geschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kompakt zusammen.

Dabei seht ihr allerlei Szenen aus Breath of the Wild, gleichzeitig wird die Story auch von einer Erzählerin rekapituliert.

Hier könnt ihr euch die Zusammenfassung anschauen:

"Dieses Video dient als Zusammenfassung der Geschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild", heißt es.

"Neue und zurückkehrende Spieler können die Reihe von Ereignissen, die zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom führen, entdecken oder ein weiteres Mal erleben."

"Wir hoffen, ihr freut euch auf die Fortsetzung von Links Abenteuern am 12. Mai 2023."

