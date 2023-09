Age of Empires 4: Anniversary Edition (Xbox) im Test - Funktioniert das auch auf der Couch?

Gelungene Xbox-Umsetzung des exzellenten Strategiespiels, die ihr nicht nur mit Controller, sondern auch mit Maus/Tastatur spielen könnt.

Leute, wo ist bitte die Zeit hingegangen? Es ist schon zwei Jahre her, seit Age of Empires 4 für den PC erschien. Ich mochte die Rückkehr der Reihe nach einer langen Pause damals sehr und genau das setzt sich in der nun verfügbaren Xbox-Portierung fort, die auf die zu Jahresanfang veröffentlichte Xbox-Version der Definitive Edition von Teil zwei folgt. Das hat schon gut geklappt, was soll hier also schiefgehen?

Age of Empires 4 Release: 22.08.2023

Erhältlich für: PC, Xbox Series X/S

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Echtzeitstrategie

Entwickler: Relic Entertainment, World's Edge / Xbox Game Studios

Preis: ca. 40 Euro

Die inhaltlichen Qualitäten von Age of Empires 4 möchte ich an dieser Stelle nicht noch einmal darlegen, dafür verweise ich gerne auf den ursprünglichen Test der PC-Version. Widmen wir uns vielmehr der technischen Umsetzung auf die Xbox und der Frage, ob das alles so gut gelungen ist?

Was ist mit der Steuerung in Age of Empires 4 auf Xbox?

Die kurze Antwort darauf würde lauten: ja. Bereits der zweite Teil ließ sich ganz gut mit dem Controller steuern und das gilt nun gleichermaßen für Age of Empires 4. Natürlich, es funktioniert nicht so optimal wie mit Maus und Tastatur, aber große Steine legt euch das Spiel hier nicht in den Weg. Und die gute Nachricht ist: Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit Maus und Tastatur an eurer Xbox spielen. Ihr müsst es nur manuell in den Optionen umstellen, es geschieht nicht automatisch.

Nach und nach führt euch das Spiel an die Controller-Steuerung heran.

Wählt ihr die Kombination aus Maus und Tastatur, sieht die Benutzeroberfläche eher so aus, wie ihr sie vom PC her kennt – und funktioniert auch so ähnlich. Per Linksklick wählt ihr Einheiten aus und schickt sie per Rechtsklick durch die Gegend. Aber wie gesagt, das Spielen per Controller funktioniert hier ebenfalls ziemlich gut. Wie in Konsolen-Strategiespielen üblich, befindet sich der Cursor bei Controller-Nutzung in der Mitte des Bildschirms. Ihr bewegt die Perspektive mit dem linken Stick, während ihr den Blickwinkel mit dem rechten Stick dreht und zoomt.

Ihr könnt auch einstellen, wie schnell sich der Cursor bewegt, während ein Druck auf eine bestimmte Taste euch direkt zu Einheiten bringt, die angegriffen werden. Alles wirkt recht durchdacht, eure Truppen lassen sich einzeln auswählen, ihr könnt einen Kreis über das Spielfeld ziehen, mehrere des gleichen Typs auswählen oder auch eure gesamte Armee. Die Optionen sind vielfältig vorhanden.

Zuerst einmal wird fleißig gebaut und gesammelt.

Es mag ein bisschen dauern, bis man alle Kombinationen und Tastenbelegungen verinnerlicht hat, aber dann geht es gut und schnell von der Hand. Insgesamt wirken Maus und Tastatur zwar intuitiver, natürlicher - erst recht, wenn ihr die Reihe vom PC her kennt -, man merkt dem Spiel jedoch an, dass sich hier jemand Gedanken gemacht hat. Ansonsten gibt es unter anderem noch Kreismenüs und ihr könnt Einheiten, indem ihr beide Trigger drückt, bequem zu Gruppen zusammenfassen und auswählen.

Weitere nützliche Funktionen in Age of Empires 4 auf der Xbox

Nicht auf dem PC gibt es beispielsweise das Villager Priority System. Wie der Name schon andeutet, legt ihr damit Prioritäten für eure Dorfbewohner fest. Ihr bestimmt gewünschte Schwerpunkte und könnt so etwa darauf reagieren, ob ihr mehr Nahrung oder Rohstoffe für Mauern benötigt. In der Standardeinstellung konzentrieren sie sich primär auf Nahrung und Holz, letztlich lässt sich aber jeder Dorfbewohner einzeln einer Aufgabe zuweisen, wenn ihr das möchtet.

Schließlich geht es zur Sache.

Zugleich seht ihr, wenn Dorfbewohnern langweilig sein sollte und sie gerade nichts zu tun haben. Ein Klick aufs D-Pad bringt euch dann hin und ihr könnt eine neue Aufgabe zuweisen. Auf den ersten Blick mag das nach viel aussehen und das ist es auch. Wer wirklich neu in dieses Genre einsteigt, könnte trotz der Tutorials vielleicht das eine oder andere Problem haben und sich manchmal überwältigt fühlen. Es lohnt sich aber, am Ball zu bleiben und es zu verinnerlichen.

In puncto Technik gibt es von meiner Seite aus nichts zu bemängeln. Meine Xbox Series X spielte Age of Empires 4 einwandfrei ab. Es lief stets flüssig, ohne irgendwelche Performance-Probleme, und sieht obendrein noch gut aus. Was will man mehr?

Age of Empires 4: Anniversary Edition - Fazit

Letztlich bin ich voll und ganz zufrieden mit der Xbox-Umsetzung von Age of Empires 4. Was in Teil zwei schon gut geklappt hat, setzt sich hier nahtlos fort. Mit dem Controller ist der Titel prima spielbar und wer darauf keine Lust hat, kann auch Maus und Tastatur verwenden. Inhaltlich präsentiert sich Age 4 so stark wie auf dem PC und auch technisch gibt sich der neueste Teil der Reihe auf der Xbox keine Blöße. Wenn ihr also schon mit Age 2 euren Spaß auf der Konsole hattet oder einfach Age 4 endlich darauf spielen möchtet, spricht nichts gegen den Kauf. Für Einsteiger mögen die vielen Tastenbelegungen anfangs etwas überfordernd sein, aber man kommt relativ schnell damit zurecht. Und jetzt hoffen wir, dass wir auf einen fünften Teil nicht so lange warten müssen wie auf Age 4.