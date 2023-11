Alan Wake 2 – Alle 21 Lunchboxen mit Karten und wo ihr sie findet

Die 21 Lunchboxen in Alan Wake 2 sind manchmal ziemlich gut versteckt, denn in dunklen Wäldern übersieht man gern mal die seltsamen bunten Strickarbeiten, die anzeigen, dass es in der Nähe eine Lunchbox zu finden gibt. Da ihr alle Lunchboxen in Alan Wake 2 auch braucht, um eine Trophäe freizuschalten, schaut euch genau um und wenn euch doch eine Lunchbox entgangen sein sollte, hier habt ihr sie alle, zusammen mit den Karten und exakten Orten. Dass ihr die Lunchboxen in Alan Wake 2 sucht, ist auch sonst sehr sinnvoll, die sind mehr als ein reines Sammelobjekt. Mit den Manuskriktfragmenten, die in den Boxen liegen, verbessert ihr Sagas Waffen.

Alle 8 Lunchboxen am Cauldron Lake

1. Wenn ihr vom Parkplatz aus nach Norden durch das Loch im Zaun geht und dann dem gewundenen Weg nach unten folgt, kommt ihr im Norden der Karte zu einem Aussichtspunkt mit einem Schild, „Mortar Falls“. Ein wenig links davon habt ihr die Lunchbox in den Büschen. (2 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 1 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

2. Hinter der Hexenhütte geht ihr über die kleine Brücke zu dem Gartenstuhl und was da noch steht und dreht euch nach links, wo die Lunchbox in den Büschen liegt. (1 Manuskriptfragment)

Lunchbox 2 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

3. Geht vor dem Warenhaus zur Straße östlich davon und folgt ihr nach Norden. Es ist eine Sackgasse, aber am Ende findet ihr eine Lunchbox. (1 Manuskriptfragment)

Lunchbox 3 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

4. Vom Tatort aus habt ihr Südwesten eine kleine Campingstelle, links an dem zerstörten Zelt findet ihr die Lunchbox. (3 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 4 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

5. Sobald die Abkürzung als Rückweg vom Tatort nach oben zum Parkplatz freigeschaltet ist, kommt ihr an der FBC-Station vorbei. Hinter der Station, auf einem Absatz oben, findet ihr eine Lunchbox. (2 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 5 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

6. Nachdem ihr Nightingale besiegt habt, werden neue Bereiche am Cauldron Lake zugänglich. Im Nordwesten kommt ihr zur Witchfinder’s Station nach oben. Wenn ihr die Treppe zu dem kleinen Gebiet, wo sie steht, hochkommt, biegt direkt nach Osten ab. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 6 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

7. Nach Nightingale ist auch der Fluss im Norden der Karte begehbar. Geht in den Fluss – er ist sehr flach – und lauft flussaufwärts bis zum Wasserfall mit dem umgestürzten Baum. Links auf den Felsen sitzt die Lunchbox. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 7 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

8. Nachdem ihr das Altenheim durch und Cynthia besiegt habt, bekommt ihr den Bolzenschneider. Mit dem kommt ihr in die Ferienhaussiedlung im Nordosten der Cauldron-Lake-Karte. Die Lunchbox liegt gleich im ersten Haus neben dem Haus mit dem Speicherpunkt. Ihr müsst aber durch das andere Apartment in dem Haus durch, auf der Rückseite kommt ihr rein und könnt euch dann die Lunchbox holen. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 8 am Cauldron Lake (Alan Wake 2)

Alle 6 Lunchboxen in Watery

1. In der nördlichsten Ecke der Watery-Karte habt ihr den Funkturm und an der Klippe nordwestlich davon liegt die Lunchbox. (7 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 1 in Watery (Alan Wake 2)

2. Wenn ihr im Norden die kleine Brücke auf die West-Seite des Watery-Geländes überquert, biegt an der ersten Gabelung rechts ab und ihr kommt zu einem kleinen Rastplatz mit einem Zelt. Neben dem Zelt liegt die Lunchbox. (5 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 2 in Watery (Alan Wake 2)

3. Am südlichen Eingang von Coffee World, dem Haupteingang an der Straße, habt ihr zwei große Kaffee-Kocher als Tor. Wenn ihr von der Straße kommt, könnt ihr hinten in den rechten nach Innen, wo die Lunchbox liegt. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 3 in Watery (Alan Wake 2)

4. Hinter der Werkstatt der Kalevala Knights – nicht der abgeschlossene Bereich, sondern der offene hinter dem Gebäude – stehen links zwei Boote und rechts ein kleiner Schuppen mit blauen Containern und Eimern davor. Links neben dem Schuppen findet ihr die Lunchbox. (6 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 4 in Watery (Alan Wake 2)

5. Wenn ihr zum Lighthouse Trailer Park geht, dann geht an dem Speicherhaus davor vorbei, durch das Tor und biegt gleich nach rechts ab. Geht innen am Zaun lang und ihr findet am Ende, in der Nordwest-Ecke des Trailer-Parks, die Lunchbox. (7 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 5 in Watery (Alan Wake 2)

6. Hinter dem Leuchtturm den Hang in Richtung Watery nach unten habt ihr ein kleines Speicherhaus. Hinter diesem Haus an der Klippe findet ihr die Lunchbox. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 6 in Watery (Alan Wake 2)

Alle 7 Lunchboxen in Bright Falls

1. Im Park von Bright Falls im Südosten der Karte am Ende der Stadt habt ihr einen kleinen Park. Die Lunchbox findet ihr an dem Baum rechts von der kleinen Pagode hinten im Park. (5 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 1 in Bright Falls (Alan Wake 2)

2. Nach der Schießerei in der Lodge, während der ihr kurz Alex spielt, macht ihr euch mit Saga auf dem Weg zum Altenheim. Südwestlich der Speicherhütte geht ihr hinter dem Schild an der Gabelung ein Stück den Hang hoch, wo ihr die Lunchbox findet. (7 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 2 in Bright Falls (Alan Wake 2)

3. Wenn ihr in das Altenheim Valhalla kommt, lässt Rose euch rein. Biegt drinnen gleich nach rechts in das Büro an, hier findet ihr gleich links auf der Kommode eine weitere Lunchbox. (5 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 3 in Bright Falls (Alan Wake 2)

4. Nachdem ihr Cynthia besiegt und den Bolzenschneider bekommen habt, könnt ihr in den Wald südlich des Altenheims. Folgt dem Weg unachtet rechts auf die bunten Symbole an einem Baum. Kurz dahinter findet ihr die Lunchbox. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 4 in Bright Falls (Alan Wake 2)

5. Südöstlich des Altenheims liegt die Ranger-Station. Hier findet ihr ein kurzes Stück nach Nordosten auf einer Anhöhe eine Lunchbox. Nehmt den Pfad nördlich des Hauptweges, um sie zu erreichen. (8 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 5 in Bright Falls (Alan Wake 2)

6. Hinter der Ranger-Station kommt ihr in Richtung Bright Falls zu einem kleinen Strand. Hier steht ein Baum auf einer kleinen Anhöhe direkt am Strand und am Baum liegt die Lunchbox. (6 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 6 in Bright Falls (Alan Wake 2)

7. Gleich südwestlich von Billies Bootswerft außerhalb seines Zauns nahe dem Wasser auf einem kleinen Hügel. (9 Manuskriptfragmente)

Lunchbox 7 in Bright Falls (Alan Wake 2)

