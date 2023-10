Alan Wake 2 - Alle Kultverstecke und wie ihr sie öffnet

Kultverstecke in Alan Wake 2 sind Kisten, die ihr mit Saga in Bright Falls, Cauldron Lake und Watery findet. Jedes Kultversteck ist einzigartige gesichert. Manche bieten ein Rätsel, andere eine Rechenaufgabe, manche erklären sich selbst und an manchen Kultverstecken verzweifeln sicher aus die Kultisten selbst. Hier findet ihr alle Kultverstecke und wie ihr sie öffnet.

Kultverstecke in Cauldron Lake

1. Kultversteck hinter dem Warenhaus: Ihr habt einen Hinweis mit Hände waschen, Kühlschrank und Nickerchen. Geht in die Baracke und schaut euch die Symbole über dem Waschbecken, am Kühlschrank und über der Matratze an. Die Reihenfolge ist die vom Hinweis. Die Lösung ist: 1) Lange Seiten der Dreiecke nach links und rechts außen, 2) lange Seiten Dreiecke nach oben und unten, 3) Spitze der Dreiecke nach links und rechts außen.

2. Kultversteck am Ufer des Sees: Hier spielt ihr Senso, das heißt, ihr müsst die Tasten in der angezeigten Reihenfolge nachdrücken. Das ist hier bei drei Tasten nicht so wild. Die Lösung ist: oben rechts, unten rechts, Mitte links.

Das Kultversteck am Flussufer. (Alan Wake 2)

3. Kultversteck am Flussufer: Leuchtet mit der Taschenlampe umher, und ihr seht gelbe Zahlen oder vielmehr kleine Rechenaufgaben. Dazu gibt es den Hinweis, Fels, Fels, Baum. Ist zwar nicht ganz eindeutig, aber lässt sich schnell ausprobieren. Die Lösung für das Schloss ist 658.

Kultverstecke in Watery

1. Kultversteck nahe der Jagdhütte: Dieses Kultversteck ist wieder mit einem Senso-Schloss versehen (kennt eigentlich jemand noch Senso?). Diesmal sind es vier Piepser, die Lösung für das Kultversteck ist: Mitte, Mitte rechts, oben links, oben Mitte.

2. Kultversteck an der Jagdhütte: Direkt gegenüber der Hütte habt ihr eine Box und einen Hinweis. Den vergesst ihr gleich wieder und schaut euch die Zielscheiben an. In der 5 steckt ein Pfeil, in der 2 zwei und in der 7 drei. Das sind die Nummern und die Reihenfolge für das Kultversteck, in dem ihr die Armbrust findet. Die Lösung ist 527.

3. Kultversteck am Riesenrad von Coffee World: Gleich an dem Riesenrad um die Ecke wartet ein Kultversteck und der Hinweis ist auch recht deutlich. Schaut euch die Nummern der gestreiften Gondeln an. Diese haben die Nummern 1,4 und 7, das ist auch die Reihenfolge, die Lösung lautet also 147.

Das Versteck am Riesenrad (Alan Wake 2)

4. Kultversteck nahe dem Huotari-Brunnen: Ein wenig versteckt in einer Nische am Huotari-Brunnen Platz findet ihr dieses Kultversteck und ausnahmsweise braucht ihr mal einen Schlüssel. Ihr seht in Richtung des hellen zentralen Pavillons eine große Grinse-Kanne, geht also dorthin und hinter der findet ihr den Schlüssel.

5. Kultversteck im Lighthouse Trailer Park: Erst muss das Wasser sich senken, also nachdem ihr die Deputys besiegt habt. Ihr findet das Kultversteck am Eingang des zweiten Hauses rechts, das hinter dem der Andersons. Die Box steht direkt gegenüber der Eingangstür, der Hinweis am Computer im Haus sagt, dass die Schlüssel da liegen, wo das Hochwasser nicht hinkommt. Das ist gleich daneben, wenn ihr nach rechts schaut, wo in der Ecke am Zaun ein blauer Kasten steht. Lauft über das Brett darauf, dann findet ihr den Schlüssel auf dem Stromkasten.

6. Kultversteck in Watery am Steg: Geht auf den Steg in Watery, nachdem das Wasser sich gesenkt hat – besiegt die Deputys – und ganz in der letzten Ecke im Süd-Osten der Karte findet ihr das Kultversteck hinter ein paar Kisten. Ihr müsst eine nicht einfache Rechenaufgabe mit den Batterien B1, B2 und B3 und jeder Menge Ampere lösen. Wen euch nicht danach ist, die Lösung für das Kultversteck am Pier in Watery ist 496.

Mehr Kultverstecke in Kürze