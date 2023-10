Entwickler Remedy hat die ersten Patches für Alan Wake 2 veröffentlicht.

Am Wochenende gab es bereits die ersten Patches für den PC und die PlayStation 5.

Woran arbeitet Remedy?

Diese Patches kümmerten sich um nicht näher spezifizierte Bugs und Probleme mit der Lokalisierung.

Auf dem PC erwartet euch zudem eine "wesentlich freundlichere Fehlermeldung, wenn Third-Party-Software den Start des Spiels blockiert".

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

Ein gestern veröffentlichter Xbox-Patch bringt ebenfalls Bugfixes mit und kümmert sich um "mehrere visuelle Probleme" sowie "mehrere UI-bezogene Probleme". Ebenso solltet ihr nicht mehr in Interaktionen festhängen, ohne diese beenden zu können.

"Vielen Dank für die unglaubliche Resonanz auf Alan Wake 2", heißt es. "Wir sehen uns all euer Feedback an. Wir werden einige technische Probleme, die uns am Wochenende aufgefallen sind, so schnell wie möglich beheben und das Spiel weiter aktualisieren."

Dazu zählen auch Sound-Probleme auf der Xbox, wie Remedy mitteilt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten