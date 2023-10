"Der Mörder ließ das Herz neben der Leiche liegen." So beginnt der Launch-Trailer zu Alan Wake 2, der uns in einem wundervollen Zusammenschnitt aus einzelnen Szenen in die düstere Atmosphäre des zweiten Teils eintauchen lässt.

Der Launch-Trailer von Alan Wake 2 leistet gute Arbeit

Bereits morgen, am 27. Oktober, erscheint Alan Wake 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Das lang erwartete Sequel zu Alan Wake führt die Geschichte des Schriftstellers Alan fort und das mit rituellen Morden in einer Kleinstadt. Wenn das nicht Stoff für einen grandiosen Horrorroman hergibt ...

"Übernimm die Rolle des Schriftstellers Alan Wake und der FBI-Agentin Saga Anderson. Erforscht zwei wunderschöne und erschreckende Realitäten und löst ein tödliches Geheimnis, bevor es zu spät ist", heißt es in der Beschreibung des Trailers.

In Alan Wake 2 sucht der Autor erneut einen Weg hinaus aus dem Albtraum, den uns der Launch-Trailer näher bringt. Normalerweise bin ich eher für das Aufwachen, für das Zurückkehren in die Realität, doch nach diesem Trailer möchte ich viel lieber tiefer eintauchen.