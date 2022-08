Andor: Serienpremiere am 21. September mit 3 Episoden - Hier ist ein neuer Trailer

Disney schickt die neue Star-Wars-Serie Andor nicht mehr am 31. August 2022 auf Disney+ an den Start, sondern erst am 21. September 2022.

Als Entschuldigung für die kleine Verzögerung bekommt ihr zum Auftakt aber gleich drei Episoden, die ihr euch anschauen könnt.

Neuer Trailer zur Einstimmung

Als Einstimmung auf die neue Serie wurde heute auch ein brandneuer Trailer präsentiert:

Wie erwähnt, bekommt ihr zum Auftakt ganze drei Episoden, weitere Folgen werden im Anschluss daran jeden Mittwoch veröffentlicht.

Diego Luna spielt erneut den namensgebenden Rebellenspion Cassian Andor, den ihr aus Rogue One: A Star Wars Story kennt. Mit dabei sind außerdem Genevieve O’Reilly (Mon Mothma) sowie Stellan Skarsgard, Denise Gough und Kyle Soller.